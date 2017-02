HessenChemie und Kunststofferzeuger zu Nachhaltigkeit und Innovation / Kunststoffindustrie wichtiger Teil der hessischen Wirtschaft

Wiesbaden (ots) - Die Kunststoffindustrie in Hessen ist einwichtiger Teil des verarbeitenden Gewerbes. Die Bedeutung der Branchefür die Wirtschaft betonte auch der hessische WirtschaftsministerTarek Al-Wazir in seinem Grußwort anlässlich einer Veranstaltung desArbeitgeberverbandes HessenChemie und des KunststofferzeugerverbandsPlasticsEurope Deutschland am Mittwoch in Wiesbaden: "Kunststoffetreiben in vielen Wirtschaftszweigen von der Medizintechnik bis zurMobilität Innovationen an. Wir brauchen aber auch Innovationen, umKunststoffe effizienter zu produzieren und umweltverträglicher, vorallem besser recycelbar und damit zu einem Teil einerfunktionierenden Kreislaufwirtschaft zu machen. Das ist eineentscheidende Frage für die Wettbewerbsfähigkeit derKunststoffindustrie." Rund 70 Teilnehmer von Unternehmen,Hochschulen, Politik und Medien folgten den Ausführungen desMinisters und den anschließenden Vorträgen zu Rahmenbedingungen,Trends und Innovationen der Branche.Auf das Minister-Grußwort folgte die Keynote des Vize-Präsidentender TU Darmstadt und langjährigen Leiters des DeutschenKunststoff-Instituts Prof. Dr. Matthias Rehahn, der einen Abriss übermoderne Kunststoffanwendungen, den aktuellen Stand derPolymerforschung und Trends für die Zukunft gab. Rehahn zeigte auf,warum Kunststoff der Werkstoff des 21. Jahr-hunderts ist, der dentechnologischen Fortschritt wie kaum ein anderes Material befeuertund immer wieder Antworten auf Herausforderungen und Megatrendsfindet. Auch aus der eigenen Erfahrung heraus referierte Rehahn zumeinzigartigen Zusammenspiel von Forschung, Wissenschaft undWirtschaft in vielen Regionen Hessens - ein entscheidenderErfolgsfaktor, der das Bundesland zu einem starken und innovativenStandort für die Branche macht.Dies bestätigte auch Dr. Rüdiger Baunemann, HauptgeschäftsführerPlasticsEurope Deutschland e.V.: "Alle Unternehmen innerhalb derKunststoffindustrie, aber insbesondere die kleinen und mittlerenprofitieren von der guten Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft undWirtschaft, nur so bleibt die Branche innovations- undwettbewerbsfähig. Die enge Verzahnung aller gesellschaftlichenAkteure macht dabei den Erfolg aus und wird mit dieser Veranstaltungweiter gefördert."Im Rahmen der Veranstaltung zeigte Dirk Meyer,Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeber-verbandes HessenChemie, dieHerausforderungen und Chancen der Arbeitswelt von morgen auf. DieKunststoffverarbeiter sind in der Wertschöpfungskette eng mit derchemischen Industrie verbunden, jedoch deutlich stärkermittelständisch geprägt. "Die aktuellen Heraus-forderungen für diekunststoffverarbeitenden Unternehmen sind die Entwicklung innovativerAnwendungen, hoher Kostendruck und die Fachkräftesicherung. DieDigitalisierung der Arbeitswelt fordert die Branche, bietet aber auchgroße Chancen für die Attraktivität und Zukunftsfähigkeit," führteDirk Meyer weiter aus.Kunststoff in Hessen - Trends, Innovationen, Nachhaltigkeit Am 8.Februar 2017 boten der Arbeitgeberverband HessenChemie undPlasticsEurope Deutschland mit "Kunststoff in Hessen" ein ganzbesonderes Forum für regionale Entscheider. In Übersichtsvorträgenund Impulsreferaten wurde die Bedeutung der Kunststoffindustrieherausgestellt und die Innovationsfähigkeit der Branche verdeutlicht.Dabei zeigte sich insbesondere die Vielseitigkeit derKunststoffindustrie. Neben Gebäuden, wie beispielsweise demHessenChemie Campus in Wiesbaden, kommen die Produkte der hiesigenBranche vor allem in der Medizintechnik, als Verpackungen oder inmodernen Mobilitätslösungen zum Einsatz. Ebenso wurde der Trend zuBiokunststoffen sowie Cradle-to-Cradle-zertifizierten Produktenbeleuchtet, der neben den vielen klassischen Anwendungen derKunststoffindustrie ebenfalls zu einer nachhaltigen Entwicklungbeitragen kann.Die beiden Verbände, HessenChemie und PlasticsEurope Deutschland,unterstützen ihre Mitglieder mit verschiedenen Angeboten. So bietetdie Nachhaltigkeitsinitiative "Chemie³" Unterstützung zur Umsetzungbetrieblicher Nachhaltigkeitskonzepte, während dieAusbildungs-kampagne "Elementare Vielfalt" dabei hilft, sich unteranderem über eine Online-Plattform bei potenziellen Auszubildenden zupräsentieren. Mit dem Experimentierset "Kunos cooleKunst-stoff-Kiste" und weiteren Angeboten für Schulen sorgen dieKunststofferzeuger dafür, die Vielfalt von Kunststoffanwendungenanschaulich und greifbar zu machen und Begeisterung für dennaturwissenschaftlichen Unterricht zu wecken. Mitgliedsunternehmennutzen diese Bausteine für Projekte und Kooperationen imFirmenumfeld.Pressekontakt:Arbeitgeberverband Chemie undverwandte Industrien für das Land Hessen e.V.Jürgen Funk, PressesprecherTelefon 0611/7106-49Murnaustraße 12, 65189 WiesbadenE-Mail: funk@hessenchemie.deInternet: www.hessenchemie.deOriginal-Content von: Arbeitgeberverband HessenChemie, übermittelt durch news aktuell