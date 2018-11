Hess Midstream: Wer hätte das für möglich gehalten?

Weitere Suchergebnisse zu "Hess":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Hess Midstream, die im Segment "Lagerung und Transport von Öl und Gas" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 09.11.2018 an ihrer Heimatbörse New York mit 21,63 USD.

Nach einem bewährten Schema haben wir Hess Midstream auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Hess Midstream weist derzeit eine Dividendenrendite von 6,81 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt ("Oil, Gas & Coal") von 5,07 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,74 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Buy" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 14,67 und liegt mit 74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Oil, Gas & Coal) von 57,35. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Hess Midstream auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Hess Midstream für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Hess Midstream für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Hess Midstream insgesamt ein "Sell"-Wert.