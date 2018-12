Hess Midstream: Was ist hier nur passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Hess":

Der Kurs der Aktie Hess Midstream stand am 30.11.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse New York bei 19,26 USD. Der Titel wird der Branche "Lagerung und Transport von Öl und Gas" zugerechnet.

Unsere Analysten haben Hess Midstream nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hess Midstream liegt bei einem Wert von 13,4. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Oil, Gas & Coal" (KGV von 57,25) unter dem Durschschnitt (ca. 77 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Hess Midstream damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Hess Midstream beläuft sich mittlerweile auf 21,04 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 19,26 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -8,46 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 21,67 USD. Somit ist die Aktie mit -11,12 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

3. Dividende: Derzeit schüttet Hess Midstream höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Oil, Gas & Coal. Der Unterschied beträgt 2,37 Prozentpunkte (7,44 % gegenüber 5,07 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".