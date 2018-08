Hess Midstream: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Für die Aktie Hess Midstream stehen per 03.08.2018 22,71 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Hess Midstream zählt zum Segment "Lagerung und Transport von Öl und Gas".

Unsere Analysten haben Hess Midstream nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Hess Midstream weist derzeit eine Dividendenrendite von 6,08 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt ("Oil, Gas & Coal") von 5,02 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,06 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Buy" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Hess Midstream-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 5 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Hess Midstream vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 26,8 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 18,01 Prozent erzielen, da sie derzeit 22,71 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 19,75. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Hess Midstream zahlt die Börse 19,75 Euro. Dies sind 62 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Oil, Gas & Coal" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 51,53. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.