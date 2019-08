Hess: Das Ende oder geht es weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Hess":

Für die Aktie Hess stehen per 08.08.2019, 16:16 Uhr 58.97 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Hess zählt zum Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion".

Die Aussichten für Hess haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Hess von 58,02 USD ist mit +0,38 Prozent Entfernung vom GD200 (57,8 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 61,1 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -5,04 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Hess-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Fundamental: Die Aktie von Hess gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 1703,42 insgesamt 2102 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", der 77,36 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Hess. Es gab insgesamt zehn positive und vier negative Tage. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Hess daher eine "Buy"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Buy"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer "Buy" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Hess von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.