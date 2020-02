Heska Corporation setzt Telefonkonferenz zu den Finanzergebnissen und Erträgen für das vierte Quartal und volle Geschäftsjahr 2019 für den 25. Februar 2020 an

Loveland, Colorado (ots/PRNewswire) - Die Heska Corporation (NASDAQ: HSKA;"Heska" oder das "Unternehmen"), ein Anbieter von fortschrittlichenveterinärmedizinischen Diagnose- und Spezialprodukten, möchte ihreFinanzergebnisse des vierten Quartals und vollen Geschäftsjahres 2019 am 25.Februar in einer Pressemitteilung vor Öffnung des Marktes bekanntgeben. ImAnschluss an die Veröffentlichung soll um 9.00 Uhr MT (11 Uhr ET) eineTelefonkonferenz stattfinden, um die Ergebnisse zu besprechen.Die Einwahlnummern für die Telefonkonferenz sind:Bitte wählen Sie innerhalb der Vereinigten Staaten:1-888-259-8389Bitte wählen Sie von außerhalb der Vereinigten Staaten:1-323-794-2570Referenznummer für die Konferenz: 6976509Die Telefonkonferenz wird als Live-Webcast auf der Webseite des Unternehmensunter https://ir.heska.com zur Verfügung stehen.Ein Replay der Telefonkonferenz wird ab 14.00 Uhr ET am 25. Februar bis 23.59Uhr ET am Dienstag, 10. März 2020, verfügbar sein. Der Webcast wird aufwww.heska.com für 90 Tage archiviert.Die Einwahlnummern für den Replay sind:Bitte wählen Sie innerhalb der Vereinigten Staaten:1-844-512-2921Bitte wählen Sie von außerhalb der Vereinigten Staaten:1-412-317-6671Referenznummer für die Konferenz: 6976509Informationen zu HeskaHeska Corporation (NASDAQ: HSKA - News) produziert, entwickelt und verkauftfortschrittliche veterinärmedizinische Diagnose- und Spezialprodukte für dieTiergesundheit und ist in zwei Geschäftsbereichen tätig. Zum 30. September 2019entfallen rund 85% der Umsätze auf das Segment Core Companion Animal ("CCA") undrund 15% der Umsätze auf das Segment Other Vaccines and Pharmaceuticals (andereImpfstoffe und Pharmazeutika, "OVP"). Der Geschäftsbereich CCA umfasstPoint-of-Care Labortestgeräte und Verbrauchsmaterialien, die hauptsächlich imRahmen eines einzigartigen mehrjährigen Reset Subskriptions-Modells angebotenwerden, Produkte für die digitale Bildgebung, Software und Dienstleistungen,lokale und cloudbasierte Datendienste, Allergietests und Immuntherapie, undEinweg-Produkte wie diagnostische Tests für den Praxisgebrauch und Produkte zurHerzwurmprävention. Das OVP-Segment umfasst Impfstoffe in Eigenmarke und diepharmazeutische Produktion im Rahmen von Drittverträgen und Drittkanälen, primärfür den Bereich Herdenvieh.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/832042/heska_Logo.jpgPressekontakt:Heska CorporationJon AagaardDirektorInvestorenbeziehungen970 619 3033investorrelations@heska.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/8728/4511037OTS: Heska CorporationOriginal-Content von: Heska Corporation, übermittelt durch news aktuell