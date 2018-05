Herzschlagfinale in der DKB-Handball-Bundesliga: der letzte Spieltag mit allen Spielen und allen Entscheidungen in der Konferenz live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots) -- Am Sonntag überträgt Sky alle neun Partien des 34. Spieltagslive und exklusiv, wahlweise als Einzelspiele und in der Konferenz- Fernduell um die Meisterschaft: SG Flensburg-Handewitt - FRISCHAUF! Göppingen und Rhein-Neckar Löwen - SC DHfK Leipzig- Entscheidung im Abstiegskampf: Welcher der Aufsteiger kann dendirekten Wiederabstieg verhindern?- Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohne langeVertragsbindung bei allen Spielen live dabei seinDie SG Flensburg-Handewitt steht kurz vor dem Gewinn ihrer zweitenDeutschen Meisterschaft. Mit einem Heimsieg gegen FRISCH AUF!Göppingen könnten die Norddeutschen erstmals seit 2004 wieder denLiga-Titel feiern. Ein ganz besonderer wäre es für Weltmeister undChampions-League-Sieger Holger Glandorf, der in seiner 18.Profi-Saison erstmals die deutsche Meisterschaft gewinnen würde.Dass die Flensburger, die in 25 Bundesliga-Jahren bereits zwölfMal Vizemeister waren, die Möglichkeit zum Titelgewinn in der eigenenHand haben, verdanken sie der Schwächephase der Rhein-Neckar Löwenauf der Zielgeraden. Der Titelverteidiger schien als souveränerTabellenführer lange Zeit auf dem sichereren Weg in RichtungTitel-Hattrick. Nun müssen die Löwen nicht nur gegen Leipziggewinnen, sondern auch auf einen Punktverlust der Flensburger hoffen.Mit ganz anderen Sorgen beschäftigen sich derweil die dreiAufsteiger aus Lübbecke, Ludwigshafen und Hüttenberg, die imFernduell um den letzten rettenden Platz kämpfen. Nur einer wird nachSpielende den Klassenerhalt feiern können, während es für die beidenanderen direkt zurück in die zweite Liga geht.Sky überträgt ab 14.00 Uhr alle neun Partien des 34. Spieltags derDKB Handball-Bundesliga live und exklusiv - wahlweise einzeln und inder großen Sky Konferenz, die in diesem Ausmaß erstmals überhaupt imdeutschen Fernsehen zu sehen ist. Durch die Konferenz führt wiegewohnt Moderator Gregor Teicher, der sich dieses Mal aus demHauptstudio des Sendezentrums Sky Sport HQ meldet. An seiner Seitewird Sky Schiedsrichter-Experte Frank Wenz im Einsatz sein.Sky Experte Stefan Kretzschmar und Moderator Jens Westen begrüßendie Zuschauer um 14.00 Uhr live aus der Flens-Arena. Karsten Petrzikaund Martin Schwalb kommentieren das Topspiel des Tabellenführers. Ausder SAP Arena, der Spielstätte des zweiten möglichen Meisters,berichtet Moderatorin Christina Rann. Die Partie der Rhein-NeckarLöwen gegen Leipzig kommentiert Markus Götz.Highlights der DKB Handball-Bundesliga an beiden Spieltagen freiempfangbar auf Sky Sport News HDKomplettiert und zusammengefasst wird der letzte Spieltag der DKBHandball-Bundesliga am Sonntagabend für jedermann frei empfangbar aufSky Sport News HD. Ab 21.30 Uhr informiert das HBL-MagazinHandballfans über alles Wissenswerte der zurückliegenden Begegnungen.Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne langeVertragsbindung live dabeiMit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Handballfans, diekeine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- undMonatstickets ohne lange Vertragsbindung live dabei sein. Über dasInternet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Gerätenwie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiterenStreaming-Geräten. Ausführliche Informationen sind unter skyticket.deverfügbar.Der 34. Spieltag der DKB Handball-Bundesliga am Sonntag bei Skyund Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und inzahlreichen Sky Sportsbars:Sonntag:14.00 Uhr: Die große Konferenz, 34. Spieltag live auf Sky Sport 2HD14.00 Uhr: SG Flensburg-Handewitt - FRISCH AUF! Göppingen live aufSky Sport 3 HD14.00 Uhr: Füchse Berlin - TV Hüttenberg live auf Sky Sport 4 HD14.00 Uhr: Rhein-Neckar Löwen - SC DHfK Leipzig live auf Sky Sport5 HD14.00 Uhr: Die Eulen Ludwigshafen - HC Erlangen live auf Sky Sport6 HD14.00 Uhr: VfL Gummersbach - TSV Hannover-Burgdorf live auf SkySport 7 HD14.00 Uhr: TBV Lemgo - TuS N-Lübbecke live auf Sky Sport 8 HD14.00 Uhr: GWD Minden - THW Kiel live auf Sky Sport 9 HD14.00 Uhr: SC Magdeburg - MT Melsungen live auf Sky Sport 10 HD14.00 Uhr: TVB 1898 Stuttgart - HSG Wetzlar live auf Sky Sport 11HD21.30 Uhr: HBL-Magazin auf Sky Sport News HDDas neue SkyDas neue Sky ist einfacher, schneller, besser und schöner als jezuvor. 