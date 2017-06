Berlin / Sassnitz (ots) - Der Nationalpark Jasmund auf Rügen istum eine Attraktion reicher: Heute wird im Beisein von BundeskanzlerinAngela Merkel das UNESCO-Welterbeforum in der Waldhalle feierlicheröffnet. Der WWF und die Stadt Sassnitz als Träger informieren hiermit einer neuen Ausstellung über die als Weltnaturerbeausgezeichneten Buchenwälder.Mit dem UNESCO-Welterbeforum richtet der WWF ein "Basislager" einfür alle Menschen, die das Naturerbe "Alte Buchenwälder" entdeckenwollen. Das Zentrum ermöglicht es Wanderern und besondersNaturinteressierten den Herzschlag der ursprünglichen Wälder zuspüren. Ermöglicht wurden die Restaurierung der Waldhalle und dieAusstellung durch eine Spende sowie einen Zuschuss des LandesMecklenburg-Vorpommern.Im Schutzgebiet auf Rügen steht auf 2.100 ha der größtezusammenhängende Buchenwald an der Ostseeküste. Aufgrund derSteilheit und Unzugänglichkeit wurden die Wälder an den Kliffhängenforstlich nie genutzt und sind nun Teil des spektakulärenLandschaftsausschnitts im Osten des Nationalparks Jasmund, der alsWeltnaturerebe ausgewiesen wurde.Echter Urwald, wie er an den Hängen der Steilküste in Jasmundvorkommt,ist ein seltenes Juwel in Deutschland. Durch strengen Schutzkann er sich ausweiten. Was hier gelingt, kann Beispiel sein für dieAusweisung weiterer Nationalparke,so der WWF. Bei der aktuellenNationalparksuche in Bayern sollte ebenfalls die internationaleVerpflichtung greifen, das Erbe der alten Buchenwälder zu bewahren.Die biologische Vielfalt an Arten und Lebensräumen in Deutschlandnimmt ab, auch beim Waldschutz sieht der WWF Nachholbedarf. So solllaut einer vor zehn Jahren verabschiedeten nationalen Strategie bis2020 auf fünf Prozent der deutschen Waldfläche eine natürlicheEntwicklung zugelassen werden. Bisher dürfen sich nur etwa 1,5Prozent der Wälder zu "Urwäldern von morgen" entwickeln.Pressekontakt:WWF DeutschlandBritta KönigTelefon: 040 / 530 200 318E-Mail: britta.koenig@wwf.deOriginal-Content von: WWF World Wide Fund For Nature, übermittelt durch news aktuell