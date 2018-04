Herzogin Catherine bringt Sohn zur Welt

LONDON (dts Nachrichtenagentur) - Herzogin Catherine hat am Montag einen Sohn zur Welt gebracht. Nach Angaben des britischen Königshauses erblickte das dritte Kind von Catherine und Prinz William um 11:01 Uhr Ortszeit (12:01 Uhr deutscher Zeit) das Licht der Welt. Mutter und Kind seien wohlauf, hieß es weiter.

Am frühen Montagmorgen hatten die Wehen bei Catherine eingesetzt, woraufhin die Herzogin in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Das Geschlecht des Kindes hatten die Eltern im Vorfeld der Geburt geheimgehalten. Die Schwangerschaft von Catherine war Anfang September bekannt geworden. Die Herzogin hatte am 22. Juli 2013 Sohn George und am 2. Mai 2015 Tochter Charlotte auf die Welt gebracht.

Foto: über dts Nachrichtenagentur