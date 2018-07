Herzmedikament seit Jahren verunreinigt

Berlin (ots) - Deutschlandweit wird in den Apotheken derzeit derhäufig verordnete Blutdrucksenker Valsartan zurückgerufen. Grund isteine Verunreinigung mit der potenziell krebserregenden SubstanzN-Nitrosodimethylamin (NDMA). Dahinter könnte sich einer der größtenArzneimittelskandale der jüngeren Geschichte verbergen. Wie derBranchendienst APOTHEKE ADHOC berichtet, ist verunreinigte Warebereits seit Jahren auf dem Markt.Die Verunreinigung war beim chinesischen WirkstofflieferantenZhejiang Huahai Pharmaceutical aufgetreten. Nach Informationen vonAPOTHEKE ADHOC hatte die Firma ihre Produktion bereits 2012umgestellt. Dies soll laut der europäischen Arzneibuch-KommissionEDQM auch der Grund für die Verunreinigung sein. Mit anderen Worten:Seit sechs Jahren könnte hierzulande verunreinigte und potenziellgesundheitsgefährdende Ware auf dem Markt sein.Derzeit prüfen die Behörden das Ausmaß. Dabei geht es vor allem umdie Frage, in welcher Konzentration die Verunreinigung in denFertigarzneimitteln enthalten ist. NDMA zählt zu den Nitrosaminen undkann auch in gepökeltem Fleisch sowie in alkoholischen Getränkenvorkommen. Einen verbindlichen Grenzwert gibt es derzeit nicht.Seit Donnerstag erhalten die Apotheken immer neue Meldungen,welche Arzneimittel sie nicht mehr abgeben dürfen. Große Firmen wieRatiopharm, Hexal und Stada haben ihre Ware zurückgerufen. Neben demOriginalhersteller Novartis gibt es nur drei der insgesamt rund einDutzend Firmen, die nicht betroffen sind. Da die Liefersituationzuletzt ohnehin schon angespannt war, könnte es hier neue Engpässegeben.Das Bundesinsitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)hatte Patienten aufgefordert, Valsartan-haltige Arzneimittel nichteigenmächtig abzusetzen. "Ein akutes Patientenrisiko besteht nicht",so die Behörde.Den vollständigen Beitrag finden Sie unter: http://ots.de/O03dPyEine aktuelle Übersicht der betroffenen Präparate finden Sieunter: http://ots.de/BFXjGtAPOTHEKE ADHOC ist der unabhängige Branchendienst für denApotheken- und Pharmamarkt. Der kostenlose Newsletter kann unterwww.apotheke-adhoc.de/newsletter abonniert werden.Pressekontakt:APOTHEKE ADHOCSkalitzer Straße 6810997 BerlinTelefon: +49 - 30 - 80 20 80 560Fax: +49 - 30 - 80 20 80 569E-Mail: info@apotheke-adhoc.deOriginal-Content von: APOTHEKE ADHOC, übermittelt durch news aktuell