"Herzlich willkommen und weg war er" / softgarden-Umfrage beleuchtet Rolle von Führungskräften und Kollegen im Onboarding (FOTO)

Berlin (ots) -Gerade einmal ein Viertel aller Chefs formuliert in den ersten 100Tagen klare Erwartungen an Jobeinsteiger und gibt den Neuenregelmäßig Feedback. Damit trägt die Mehrheit der Vorgesetztenaktuell dazu bei, dass Arbeitgeber ihre "Probezeit" bei vielenAngestellten nicht überstehen. Das ist ein Ergebnis einer Umfrage,die der Recruiting-Softwareanbieter softgarden im März und April 2018unter 2.475 Bewerbern durchgeführt hat.Was ist Mitarbeitern wichtig?Menschen entscheiden sich für einen Arbeitgeber und verlassen ihnwegen eines Vorgesetzten wieder. Was ist neuen Mitarbeitern in denersten 100 Tagen besonders wichtig, was das Verhalten ihrerFührungskraft angeht? Und inwieweit wird diese den Erwartungengerecht?Wünsche an Vorgesetzte80,4% der Befragten wünschen sich, dass Chefs ihre Erwartungen andie Neuen von Anfang an klar formulieren. Mit 63,5% landet auf Platzzwei der Wunsch nach regelmäßigem Feedback. Dass der Chef gelassenbleibt, wenn einem Jobeinsteiger mal ein Fehler passiert, istimmerhin noch 46,1% wichtig.Verhalten der Führungskräfte in der PraxisWas passiert, wenn diese Wünsche auf die Wirklichkeit treffen?Dass Chefs ihre Erwartungen an die Neuen klar formulieren, bestätigenohne Wenn und Aber nur 26,4% der Befragten. Beim Aspekt "regelmäßigesFeedback" sind es 24,8%. Ruhig und gelassen bleiben die Chefs nachder Erfahrung von 34,2% der Befragten.Zwischen Zurückhaltung und AbwesenheitStattdessen glänzen viele Führungskräfte in den ersten 100 Tagendurch Zurückhaltung oder Abwesenheit, wie dieser Bericht einesUmfrageteilnehmers zeigt: "Herzlich willkommen, hier ist dein Office,hier ist dein Team. Ich wünsche dir alles Gute. Und weg war er."Wünsche an KollegenWie sollten sich Kollegen in den ersten 100 Tagen verhalten? Siesind für Jobeinsteiger vor allem als Informationsquelleunverzichtbar. Für 74,3% ist es wichtig, dass sie gerne auf Fragenantworten, für 62,2%, dass sie den Neuen die "ungeschriebenen Regeln"in der Abteilung erklären. Nur 37,0% wünschen sich dagegen, dass siedie Neuen "unterstützen, wo sie nur können".Verhalten der Kollegen in der Praxis45,7% der Befragten haben die Erfahrung gemacht, dass die Kollegenim neuen Unternehmen gerne auf Fragen antworten, nur 33,6%, dass siedie "ungeschriebenen Regeln" erklären. In diesem Punkt ist die Kluftzwischen hoher Priorität der Mitarbeiter und geringer Häufigkeit desVerhaltens in der Führungspraxis besonders groß. "Ich habe leiderfestgestellt, dass es immer wieder Kollegen gibt, die ihr Wissenungern mit neuen Mitarbeitern teilen wollen", berichtet einUmfrageteilnehmer.Hohe Priorität, seltene Praxis"Unternehmen, die das Verhalten ihrer Führungskräfte in derEinarbeitungszeit optimieren möchten, sollten vor allem daraufhinwirken, dass diese klare Erwartungen an die Einsteiger formulierenund ihnen regelmäßig Feedback geben", sagt Mathias Heese,Geschäftsführer von softgarden. Diese Verhaltensweisen werden vonMitarbeitern hoch priorisiert, aber nur von wenigen Führungskräftengelebt.Kollegen als Onboardingmanager"Kolleginnen und Kollegen spielen eine andere, aber ebenfallswichtige Rolle fürs Onboarding. Sie helfen den Neuen auf einerinformellen Ebene an Bord und bilden Schnittstellen zwischenEinsteigern und Unternehmen", sagt Heese. Personalabteilungen könnendiese Rolle bewusst nutzen, um Ergebnisse im Onboarding zuverbessern.Umfrageergebnisse zum kostenlosen DownloadEine ausführliche Auswertung der Umfrage, die einFünf-Punkte-Programm zur Rolle von Führungskräften und Kollegen imOnboarding beinhaltet, steht als kostenloser Download auf der Websitevon softgarden zur Verfügung:https://go.softgarden.de/studie-führungskräfte-im-onboarding. Im Mai2018 hat softgarden die Ergebnisse einer ersten Umfrage zum ThemaOnboarding veröffentlicht. Demzufolge hat ein Viertel der Bewerberwährend der ersten 100 Tage in einem neuen Job schon einmal gekündigt- oder stand kurz davor. Einer der häufigsten Gründe für dieKündigung: "das Verhalten der Vorgesetzten". Auch diese Auswertung ist kostenfrei verfügbar: https://go.softgarden.de/studie-probezeit-fuer-arbeitgeber. 