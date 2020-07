"Herzlich willkommen zu den Aufnahmen aus der Hölle!" Audio-App FYEO präsentiert neue Mystery-Serie "Stranger Sounds" mit Götz Otto / Weitere neue FYEO Originals im Juli (FOTO)

München (ots) - Gänsehaut für die Ohren: Unerklärliche Geräusche aus der dunklen Mitte der Erde. Schreie aus den schwarzen Tiefen des Ozeans. Und merkwürdige Töne aus den unheimlichen Weiten des Weltalls. In der neuen FYEO-Mystery-Serie "Stranger Sounds" präsentiert Schauspieler Götz Otto schaurig-schöne Ton-Dokumente aus der ganzen Welt. "Natürlich darf man die ganze Reihe nicht zu ernst nehmen. Die Phänomene sind manchmal mit spekulativen, aber spannenden, gruseligen und manchmal humorvollen Geschichten umschrieben. Die Vorstellung, die Hölle angebohrt zu haben, ist erst einmal absurd. Aber wenn man dann die Sounds dazu hört, ist das seeeehr spooky", sagt Götz Otto. Ebenfalls neu und exklusiv auf FYEO: die Comedy-Serie "JOUR FIXE - Die Startupper", u.a. mit Wigald Boning, Hugo Egon Balder und YouTuber Marti Fischer sowie die Audio-Reportage "Affäre Deutschland" über die CDU-Spendenaffäre."Stranger Sounds" "Was sagen Sie, wenn ich Ihnen einen Beweis für die Existenz der Hölle präsentiere? Ein schier unglaubliches Tondokument, aufgenommen mit einem der längsten Mikrofone der Welt, das mitten in die Mitte der Erde gelassen wurde und Aufnahmen zutage gefördert hat, die uns erschaudern", sagt Götz Otto zu Beginn der ersten Folge von "Stranger Sounds" - und nimmt seine Hörer und Hörerinnen auf eine Zeitreise in die Sowjetunion der 1960er Jahre: Auf der russischen Halbinsel Kola inmitten der arktischen Tundra findet unter strengster Geheimhaltung ein waghalsiges Experiment statt. Die UdSSR will das tiefste Loch der Welt bohren. "Herzlich Willkommen zu den Aufnahmen aus der Hölle!", verkündet Götz Otto und präsentiert verstörende Tonaufnahmen aus über zwölf Kilometern Tiefe ... Klingt so das Fegefeuer? Produziert wird die achtteilige Mystery-Reihe von Viertausendhertz. "Stranger Sounds" ist ab 3. Juli 2020 auf FYEO abrufbar."JOUR FIXE - Die Startupper" Heiße Luft und ganz viel Ego: Willkommen im Start-up "Redando"! Anna (Anna Jung) hat es geschafft: Frisch von der Uni, bekommt die 24-jährige BWLerin ein unschlagbares Angebot vom spannenden Start-up "Redando". Anna soll als Senior Executive Chief Vice President Strategy & Finance einsteigen. Doch im täglichen Jour Fixe-Termin mit den Kollegen wie Martin (Marti Fischer), Adrian (Albert Bozesan) und Stefan (Robert Sladeczek) erlebt die Senkrechtstarterin vor allem eins: heiße Luft und ganz viel Ego ... Thomas "Tommy" Krappweis ("Bernd das Brot") ist Headautor der zwölfteiligen Comedyserie, die Idee zu "JOUR FIXE" kommt vom Komikerduo Albert Bozesan und Robert Sladeczek - ab 6. Juli 2020 exklusiv auf FYEO. Produzent: bumm film."Affäre Deutschland" Konten im Ausland, Geldübergaben an dubiosen Orten, geheime Großspender. Und mittendrin: Der ehemalige Bundeskanzler Helmut Kohl, Architekt der Deutschen Einheit, Machtmensch, lebendes Denkmal. Das war die CDU-Spendenaffäre, ein politischer Skandal, der ab 1999 die Führung der CDU zerriss und die deutsche Politik bis heute prägt. Die neue achtteilige Audio-Reportage "Affäre Deutschland" (seit 25. Juni 2020 auf FYEO) lässt zahlreiche Politiker wie Rita Süssmuth und Christian Ströbele, Investigativ-Journalisten wie Hans Leyendecker und weitere Beteiligte der Spendenaffäre zu Wort kommen. Produzent: Ikone Media.Das ist FYEO Die kostenlose Audio-App FYEO ("For Your Ears Only") bietet neben frei verfügbaren Podcasts einen Premium-Bereich (4,99 Euro pro Monat) mit Hörerlebnissen auf dem nächsten Level: Zu den exklusiven FYEO Originals zählen einzigartige Audio-Blockbuster-Formate, darunter "MAKEL", u.a. mit Alice Dwyer, Heike Makatsch und Peter Lohmeyer oder die Audio-Sitcom "Callboy" mit Denis Moschitto. FYEO arbeitet zudem mit einem großen Netzwerk an Autoren, Produzenten und Künstlern sowie weiteren Medien-Partnern, darunter Süddeutsche Zeitung und dpa, an der Entwicklung und Umsetzung weiterer Originals. Aktuell bietet FYEO 25 Eigenproduktionen in den unterschiedlichsten Genres: von Bildung über Comedy, Doku, Sport - bis hin zu Thriller oder Horror. FYEO ist als App für iOS und Android downloadbar. Alle weiteren Infos unter www.fyeo.deBei Fragen: Michael Benn Senior PR Manager Communications & PR Strategy, Digital & Sales ProSiebenSat.1 TV Deutschland Tel. +49 89/9507-1188 Michael.Benn@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51042/4640595 OTS: ProSiebenSat.1 Digital GmbHOriginal-Content von: ProSiebenSat.1 Digital GmbH, übermittelt durch news aktuell