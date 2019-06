Herzkinder sind gut in der Schule / Überdurchschnittlich viele machen ihr Abitur (FOTO)

Berlin (ots) -Lassen sich Schule und Abi auch mit einem angeborenen Herzfehlermeistern? Eine Studie des Kompetenznetzes Angeborene Herzfehler kommtzu ermutigenden Ergebnissen. Sie sprechen für die gezielte Förderungdes Nachwuchses.Mit knapp über 83 Prozent besucht die große Mehrheit der Kindermit angeborenen Herzfehlern eine normale Grundschule. Dabei startenmehr als 73 Prozent mit sechs Jahren oder jünger in ihr erstesSchuljahr. Und die Herzkinder bewältigen ihre Schullaufbahn gut.Unabhängig vom Schweregrad ihrer Grunderkrankung erreichen rund 46Prozent die für das Studium an einer Universität erforderlicheHochschulreife. Das gelingt im Bundesdurchschnitt rund 32 Prozentaller Schülerinnen und Schüler.Unterschieden nach schweren, mittelschweren und leichtenangeborenen Herzfehlern sind es bei schweren Herzfehlern noch immer35 Prozent der Patienten, die erfolgreich ihr Abitur ablegen, 47Prozent bewältigen das mit einer mittelschweren angeborenenHerzfehlbildung und stolze 57 Prozent mit einer leichten Variante.Das ist das Ergebnis einer jüngsten breit angelegten Studie, bei derdie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des KompetenznetzesAngeborene Herzfehler die Antworten von 2.600 Registerteilnehmern undihren Eltern auf eine umfassende, jeweils altersgerecht gestalteteOnline-Umfrage auswerteten.Kein Zeichen von schulischer Überforderung"Für die Betroffenen und ihre Eltern sind diese Ergebnisse einegroße Ermutigung", sagt die Ärztin Constanze Pfitzer, Stipendiatin im"Clinician Scientist Program" des Berlin Institute for Health (BIH)der Charité. Die aktuellen Umfrageergebnisse deuteten auch daraufhin, dass selbst Entwicklungsbeeinträchtigungen, die im Zusammenhangmit angeborenen Herzfehlern und erforderlichen Korrekturoperationenin jüngeren Studien nachgewiesen werden konnten, einer Schulkarrierenicht zwangsläufig im Wege stehen, so die Medizinerin. Zwarwiederholten Patienten, insbesondere mit schweren angeborenenHerzfehlern, häufiger ein Schuljahr als ihre gesunden Altersgenossen.Sie absolvierten im Vergleich zu Kindern mit leichterenHerzfehlbildungen tendenziell auch seltener eine gymnasialeSchullaufbahn. Dies sei jedoch in vielen Fällen eher denerkrankungsbedingten Abwesenheiten etwa durch Klinikaufenthaltegeschuldet und nicht zwingend ein Zeichen von schulischerÜberforderung.Bewusster Umgang mit der Erkrankung wirkt sich positiv ausDie überdurchschnittlich hohe Anzahl der erfolgreichenAbiturienten unter den Patienten lasse vermuten, dass dieAuseinandersetzung mit der ernsten angeborenen Grunderkrankung schonim frühen Kindesalter zu einem bewussteren Umgang mit dem eigenenKörper und den eigenen Fähigkeiten führt. "Das wirkt sich positiv aufdie schulische Entwicklung und Leistungsfähigkeit der Patienten aus.Wer körperlich eingeschränkt ist, lenkt seine Interessen außerdemeher auf intellektuelle Aktivitäten und engagiert sich entsprechendstärker auf diesem Gebiet", führt Constanze Pfitzer aus. Dabei dürfenicht unterschätzt werden, welchen Beitrag die erkrankungsbedingtintensivere Form der Zuwendung durch Eltern, Geschwister und dassoziale Umfeld leistet. Zudem erhielt ein erheblicher Anteil derStudienteilnehmer Förderunterricht während der Schullaufbahn. DieWissenschaftlerin hält es jedoch für dringend notwendig, dieseZusammenhänge sowie herzfehlerbedingte Beeinträchtigungen derneuro-kognitiven Entwicklung noch genauer zu erforschen.Klarer BildungserfolgEtwas Wasser schüttet auch Co-Autor Paul Helm in den Wein: "EinVergleich mit dem Bundesdurchschnitt kann aufgrund der vollkommenverschiedenen Ansätze der statistischen Erfassung und unserer Studienur grobe Anhaltspunkte liefern", erklärt der Psychologe. An derOnline-Umfrage hatten sich deutlich mehr Mädchen und Frauenbeteiligt. Ihr Anteil unter den Studienteilnehmern aus dem NationalenRegister für angeborene Herzfehler lag bei 59 Prozent. Bei den Elternbeantworteten zu 80 Prozent die Mütter den Fragebogen. "Das ist ansich nichts Neues. Hier spielt die klassische Rollenverteilung mithinein, nach der sich noch immer überwiegend Frauen um die Erziehungder Kinder und um Gesundheitsfragen kümmern. Die stärkere Beteiligungweiblicher Studienteilnehmer hat einen leicht verzerrenden Effekt",so der Wissenschaftler am Kompetenznetz Angeborene Herzfehler. Dabeispiegele sich durchaus wider, was die Statistiken des StatistischenBundesamtes belegen. "Mädchen erzielen bessere schulische Ergebnisseals gleichaltrige Jungen. Und die Bereitschaft, an einer solchenStudie teilzunehmen, ist bei Patienten mit höheren Schulabschlüssensicher ausgeprägter." Am Bildungserfolg der Herzkinder sei abergrundsätzlich nicht zu rütteln, sind sich die Studienautoren einig.Leserservice:Sie oder Ihr Kind haben einen angeborenen Herzfehler? Mit IhrerAnmeldung im Nationalen Register für angeborene Herzfehlerunterstützen Sie den medizinischen Fortschritt. Publiziert wurde die Studie im Januar 2019 in der FachzeitschriftEarly Human Developement unter dem Titel: "Educational achievement ofchildren with congenital heart disease: Promising results from asurvey by the German National Register of Congenital Heart Defects".https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30448707Zahlen & Fakten zum Bildungsstand in Deutschland Das sagtdas Statistische Bundesamt: "Insgesamt hatten in Deutschland 2017rund 32 % der Personen, die 15 Jahre und älter waren, dieFachhochschul- oder Hochschulreife. Weitere 23 % besaßen einenmittleren Abschluss und 30 % einen Hauptschulabschluss als höchstenallgemeinen Schulabschluss." 