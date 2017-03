Herzinfarkt, Schlaganfall und Co. - Zahlen und Fakten (FOTO)

München (ots) -Europaweit stellen Herz-Kreislauf-Erkrankungen (HKE) dieTodesursache Nr. 1 bei Menschen unter 65 Jahren dar. In Deutschlandsterben jährlich 353.000 Menschen an den Folgen von HKE, europaweitsind es vier Millionen Menschen.(1) Ein erhöhter Wert des"schlechten" LDL-C spielt bei der Bildung von arteriellen Plaqueseine zentrale Rolle.(3) Diese wiederum können einen Herzinfarkt,einen Schlaganfall oder eine periphere arterielle Verschlusskrankheitverursachen und so zu bleibenden Behinderungen oder zum Tod führen.Die damit zusammenhängende wirtschaftliche Belastung durch HKE inEuropa ist sehr hoch. In Europa gehen 46-mal so viele Tode auf HKEzurück wie auf AIDS, Tuberkulose und Malaria zusammen.(16)SchlaganfallEin Schlaganfall tritt dann ein, wenn die Blutzufuhr zum Gehirngestört ist. In Folge des Sauerstoffmangels kommt es zum Absterbenvon Gehirnzellen. Wird ein Schlaganfall durch eine verstopfte Arterie(z. B. aufgrund von Plaque-Bildung) verursacht, handelt es sich umeinen ischämischen Schlaganfall (Hirninfarkt). Ein hämorrhagischerSchlaganfall (Hirnblutung) liegt vor, wenn ein Blutgefäß reißt und esdadurch zu Blutungen im Gehirn kommt. Ein Schlaganfall kann plötzlichauftreten und folgende Symptome aufweisen:- plötzliche Schwäche- Lähmungserscheinungen an Armen, Beinen oder im Gesicht- Sprach- und Sprachverständnisstörungen- Sehstörungen(4)Die Folgen eines Schlaganfalls können - je nach Art und Schweredes Schlaganfalls - stark variieren. Manche Betroffene leiden in derFolge an Bewegungs- und Gleichgewichtsstörungen, denen eineMuskelschwäche oder Lähmungserscheinungen zugrunde liegen. Anderewiederum haben Probleme mit dem Sehvermögen, dem Schlucken, derBlasenkontrolle und übermäßiger Müdigkeit. Weniger wahrnehmbareFolgen sind Gedächtnisstörungen, Depressionen, Angstzustände,Verhaltensänderungen und Kommunikationsschwierigkeiten.(8) DerSchlaganfall gilt daher als Hauptursache für bleibende Behinderungen.1 von 8 Schlaganfällen verläuft innerhalb der ersten 30 Tage nachAuftreten sogar tödlich, in 1 von 4 Fällen führt ein Schlaganfallinnerhalb eines Jahres nach Auftreten zum Tod.(9)HerzinfarktEin Herzinfarkt entsteht, wenn die Zufuhr von sauerstoffreichemBlut zum Herzmuskel blockiert wird. Typische Symptome sind:- Schmerzen/Unwohlsein im Brustbereich- Unwohlsein im Oberkörper- Schmerzen in einem Arm oder beiden Armen- Kurzatmigkeit- Übelkeit- Kalter Schweiß- Benommenheit / Schwindelgefühl(5)Betroffene, die einen Herzinfarkt überlebt haben, könnenBrustschmerzen (Angina petoris) oder eine Herzschwäche entwickeln undleiden auch weiterhin an einer koronaren Herzkrankheit (KHK). DiesePatienten müssen behandelt werden, um das Risiko eines zweitenHerzinfarkts zu senken. Auch können die Betroffenen unterDepressionen und Angstzuständen leiden, wenn sie Schwierigkeiten miteiner Lebensstilanpassung oder Angst vor dem erneuten Auftreten einesHerzinfarktes haben.(10) Obwohl die Zahlen rückläufig sind, sterbenüber 30 % der Betroffenen an den Folgen eines Herzinfarkts.(11) 20 %der Menschen, die bereits einen Herzinfarkt hatten, erleideninnerhalb eines Jahres einen zweiten Herzinfarkt.(18)Periphere arterielle VerschlusskrankheitEine periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK) entsteht,wenn sich Plaques in den Arterien bilden, die die Blutzufuhr zumKopf, zu den Organen und zu den Extremitäten einschränken. Amhäufigsten tritt dies in den Bein-Arterien auf. Symptome der pAVKsind:- Krämpfe in den Beinen oder im Gesäß während des Laufens oderTreppensteigens- Schmerzen oder Taubheitsgefühl in den Beinen oder Füßen- Blasse oder verfärbte Extremitäten- Wunden und Gewebeschäden an den Beinen oder Füßen(6,7)Wenn Arterien durch Plaques verstopfen und die Blutzufuhr zumHerzen eingeschränkt wird, kann die pAVK zu einem Herzinfarkt oderSchlaganfall führen. Schmerzen beim Laufen können ebenfallsauftreten. In besonders schweren Fällen verursacht die pAVK sogareine Unterbrechung der Blutzirkulation. Diese kann zu Gewebsnekrosen(Gangräne) in den Extremitäten führen und eine Amputation zur Folgehaben.(6,7)CholesterinDas sogenannte "schlechte" LDL (Low-DensityLipoprotein)-Cholesterin (LDL-C) ist einer der Hauptrisikofaktorenfür HKE und spielt bei der Bildung von arteriellen Plaques, die durchAblagerung von zu viel LDL-C an den Arterienwänden entstehen, einezentrale Rolle.(3) Diese wiederum können einen Herzinfarkt, einenSchlaganfall und eine periphere arterielle Verschlusskrankheitverursachen.Behandlungsmöglichkeiten80 % der frühzeitigen Herzerkrankungen und Schlaganfälle sindvermeidbar. Maßnahmen zur Vorbeugung von Erkrankungen werden unterdem Begriff Primärprävention zusammengefasst. Maßnahmen derSekundärprävention hingegen richten sich an Personen, bei denenbereits ein kardiovaskuläres Ereignis aufgetreten ist und zielendarauf ab, das Risiko eines weiteren kardiovaskulären Ereignisses zureduzieren.(19)Eine Umstellung des Lebensstils, z. B. durch regelmäßige Bewegung,Rauchstopp, das Halten eines gesunden Körpergewichts und einegesündere Ernährung (weniger gesättigte Fette, Natrium undcholesterinreiche Lebensmittel) können das Risiko für einkardiovaskuläres Ereignis reduzieren.(20,21)Studien zeigen zudem, dass niedrigere LDL-C-Werte auch vorKomplikationen nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützen. Einniedriger LDL-C-Level ist besonders für Menschen von Bedeutung, diebereits Herz- bzw. Kreislaufprobleme haben. Europäische Leitlinienempfehlen einen LDL-C-Wert unter 100 mg/dl bei Menschen mit hohemkardiovaskulärem Risiko und einen LDL-C-Wert unter 70 mg/dl bei sehrhohem kardiovaskulärem Risiko.(12)Auch eine medikamentöse Behandlung kann die Senkung erhöhterLDL-C-Werte unterstützen. Wirtschaftliche BelastungDie wirtschaftliche Belastung durch HKE in Europa ist sehr hoch:Jährlich entstehen Kosten von etwa 196 Milliarden Euro, wovon 54 %allein auf die Gesundheitsversorgung entfallen. Auf die Pflege vonBetroffenen entfallen 22 % und 24 % auf Produktivitätsverluste.(1) InDeutschland lagen die geschätzten Gesamtkosten für die Behandlungkardiovaskulärer Erkrankungen im Jahr 2014 bei 37,4 MilliardenEuro.(17) 