Herzinfarkt: Nicht zögern, handeln (AUDIO)

Baierbrunn (ots) -Anmoderationsvorschlag: Rauchen, Bluthochdruck oder Diabeteserhöhen das Risiko für einen Herzinfarkt. Und das wissen wir alle,bei einem Herzinfarkt besteht akute Lebensgefahr. Wie äußert sich derInfarkt und wie handelt man dann richtig? Max Zimmermann berichtet:Sprecher: Viele von uns wissen gar nicht, woran man einenHerzinfarkt erkennt, wenn es einen selber trifft oder zum Beispieleinen Arbeitskollegen. Das wollen wir ändern und haben darum beiChefredakteurin Anne-Bärbel Köhle, vom Apothekenmagazin DiabetesRatgeber nachgefragt: Was sind die Symptome für einen Herzinfarkt?O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 24 Sekunden"Typische Anzeichen sind plötzlich einsetzende, starke Schmerzenauf der meist linken Brustseite. Die Schmerzen können aber auch inden Rücken, den Hals, die Arme oder den Bauch ausstrahlen. Häufigkommt es auch zu kaltem Schweiß, zu Blässe, Übelkeit, Atemnot undganz oft zu einem starken Angstgefühl. Wer solche Anzeichen hat,sollte sofort den Notarzt unter 112 anrufen."Sprecher: Also nicht zögern sondern unverzüglich handeln. Warumspielt der Zeitfaktor denn eine so große Rolle?O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 19 Sekunden"Ganz einfach, die Herzkranzgefäße versorgen ja den Herzmuskel mitBlut und Sauerstoff. Ist das Gefäß verstopft, kommt es grob gesagtzum Herzinfarkt. Je schneller das Gefäß geöffnet wird und dieDurchblutung damit wieder hergestellt wird, umso größer ist nicht nurdie Überlebenschance, sondern auch die Chance, bleibende Herzschädenzu vermeiden."Sprecher: Nun hört man erstaunlicherweise immer wieder, dassBetroffene zögern, den Notruf zu wählen. Was steckt dahinter?O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 18 Sekunden"Manche Patienten verdrängen vermutlich schlicht die Tatsache undwollen nicht wahrhaben, dass sie einen Infarkt haben. Viele Menschenhaben aber auch Hemmungen, den Notruf zu alarmieren. Sie haben Sorge,dass es ein Fehlalarm sein könnte. Grundsätzlich gilt aber, lieber zuoft, als ein einziges Mal zu wenig den Notarzt holen."Abmoderationsvorschlag:Um das Herzinfarkt-Risiko deutlich zu senken, sollte man sich vielbewegen, auf sein Gewicht achten und nicht rauchen, rät der DiabetesRatgeber.