"Herzenssache": 30. "Katie Fforde"-Verfilmung im ZDF-"Herzkino" (FOTO)

Ein Jahr nachdem Krankenschwester Audrey (Fiona Coors) das Herzihres tödlich verunglückten Sohns zur Transplantation freigegebenhat, kämpft sie mit ihrer Trauer. Doch ihr Freund Chad (Ralf Bauer)zieht alle Register, um Audrey über den schweren Verlusthinwegzuhelfen. Das ZDF zeigt den Liebesfilm "Katie Fforde:Herzenssache" am Sonntag, 26. März 2017, um 20.15 Uhr im "Herzkino".In weiteren Rollen sind neben Fiona Coors und Ralf Bauer MaxHegewald, Idil Üner, Thomas Schmuckert, Peggy Lukac und andere zusehen. Regie führte Helmut Metzger nach dem bewegenden Drehbuch vonAstrid Ruppert.Seitdem Audrey sich dazu entschieden hat, das Herz ihres tödlichverunglückten Sohnes zur Transplantation freizugeben, kann sie keineKlinik mehr betreten. Um ihr klar zu machen, dass ihre Entscheidungrichtig war, zeigt ihr der Arzt Chad die Krankenakte des 19-jährigenRay (Max Hegewald). Ray wurde durch ein Spenderherz gerettet. Dochals Audrey den jungen Mann kennen lernt, muss sie feststellen, dasser sein neu gewonnenes Leben nicht wertschätzt, sondern es ständigleichtfertig aufs Spiel setzt. Da kommt es ihr gelegen, dass RayAudrey fälschlicherweise für seine neue Physiotherapeutin hält:Langsam baut sie eine Bindung zu dem Jungen auf, der sehr darunterleidet, nicht so leistungsfähig zu sein wie andere. Aber je mehr sieRay unter die Arme greift, umso tiefer verstrickt sich Audrey in einNetz aus Lügen. Auch ihr Liebesleben gerät zunehmend aus den Fugen.