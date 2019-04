Mainz (ots) -Blind skifahren, mit einer Hand Schlagzeug spielen, doppelt soschwer heben können - Technik macht's möglich. Findige Köpfeentwickeln genau dafür die passenden Hilfen. Am Samstag, 4. Mai 2019,17.35 Uhr, heißt es bei "plan b" im ZDF: "Mit Herz und Hightech - WieMenschen Herausforderungen meistern".Der Franzose Nicolas Huchet verlor bei einem Arbeitsunfall seinerechte Hand. Die handelsübliche, von der Krankenkasse finanzierteProthese verfügte lediglich über einen beweglichen Daumen undZeigefinger. Die Kosten für eine bionische Hand, die natürlicheHandbewegungen perfekt nachahmt, beliefen sich auf 40.000 Euro. Weildas für Nicolas Huchet nicht zu bezahlen war, entwickelte er selbsteine künstliche Hand, die er mithilfe eines 3-D-Druckers herstellte.Heute leitet Huchet die Non-Profit-Organisation "My Human Kit" undwill mit dem "menschlichen Baukasten" dazu beitragen, dass jederBetroffene seine eigene Prothese entwerfen und ausdrucken kann - fürweniger als 1000 Euro.Die blinde Schweizerin Bernarda Brunovic, bekannt aus derCastingshow "The Voice of Germany", wurde bis zu ihrem 15. Lebensjahraufgrund ihrer Sehbehinderung 33 Mal operiert - ohne Erfolg. Bei derletzten Operation verlor sie das linke Auge und beschloss, sich vonihrer Blindheit nicht länger behindern zu lassen. Die junge Fraukonzentrierte sich auf ihre Ausnahmetalente in Sport und Gesang. Dentechnologischen Fortschritt verfolgt sie aufmerksam: BernardaBrunovic arbeitet nun mit einem neuen Spracherkennungscomputer, derihr das Studium an der Universität Luzern erleichtern soll.Leichter haben es künftig auch Menschen, denen bei harterkörperlicher Arbeit ein sogenanntes Exoskelett buchstäblich unter dieArme greift. Die Firma "German Bionic" in Augsburg entwickelt seitzwei Jahren eine Technologie, die menschliche Bewegungen mitmaschineller Kraft unterstützt und den Träger beim Heben schwererGegenstände entlastet - das beugt Rückenleiden vor und eröffnetMenschen mit chronischen Beschwerden einen Weg zurück insArbeitsleben.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planbPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/plan-b/Sendungsseite: http://planb.zdf.dehttp://twitter.com/ZDpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell