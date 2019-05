Ein Herz für gesunde Haut / Berufsgenossenschaft BGHW informiert über Gefährdungen der Haut im Betrieb / Konsequenter Schutz hält gesund (FOTO)

Mannheim (ots) -Der Sommer steht vor der Tür. Die Sonne tut zwar den meistenMenschen gut, aber zu viel natürliche UV-Strahlung ist auf Dauerschädlich für die Haut. Deshalb sollten sich Beschäftigte, die häufigunter freiem Himmel arbeiten, in den Sommermonaten besonderskonsequent schützen. Aber auch im Betrieb gibt es Arbeitsplätze, andenen Hautschutz zwar wichtig ist, aber häufig unterschätzt wird. Inder neuen Ausgabe von "BGHW aktuell", dem Kundenmagazin derBerufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW), wird erklärt,welche Berufsgruppen besonders auf ihre Haut achten sollten. Dazugibt es hilfreiche Tipps, was im Unternehmen für Hautschutz und-pflege getan werden kann. Zum Beispiel wird erläutert, wie ein Hand-und Hautschutzplan erstellt wird.Zur Onlineausgabe der "BGHW aktuell" 2/2019: www.bghw.deHintergrundDie Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW) istTrägerin der gesetzlichen Unfallversicherung für Unternehmen derBranchen Einzelhandel, Großhandel und Warenverteilung. Sie betreutbundesweit rund 5,3 Millionen Versicherten in 378 000 Unternehmen.Pressekontakt:Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW)UnternehmenskommunikationSiegrid BeckerTel.: 0621-1835960Fax: 0621-183-5999E-Mail: s.becker@bghw.deOriginal-Content von: BGHW - Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik, übermittelt durch news aktuell