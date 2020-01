"Herz der Mannschaft" - der Sky Sport Podcast von Lothar Matthäus ab sofort jeden Donnerstag (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Im neuen Podcast spricht Lothar Matthäus neben dem aktuellenFußballgeschehen über Erlebnisse seiner Fußballer- undTrainerkarriere sowie seiner Tätigkeit als Sky Experte- Der Podcast "Herz der Mannschaft" erscheint immer donnerstagsauf dem Sky Sportportal skysport.de, außerdem bei Spotify, ApplePodcasts, Google Podcasts, Deezer und weiteren Plattformen- Host und Produzent von "Herz der Mannschaft" ist DominikHoffmann ("WasHeldenTun")Sky Experte Lothar Matthäus startet seinen eigenen Podcast. In "Herz derMannschaft" wird der Rekordnationalspieler neben dem aktuellen Fußballgeschehenab sofort jede Woche über Erlebnisse aus seiner Karriere als Spieler und Trainersowie seiner Tätigkeit als Sky Experte sprechen.Neben den Auftritten in den Sky Live-Übertragungen der Bundesliga und UEFAChampions League und seiner Kolumne "So sehe ich das" auf skysport.de erscheintkünftig an jedem Donnerstag der Sky Sport Podcast von Lothar Matthäus aufskysport.de. Darüber hinaus wird "Herz der Mannschaft" bei Spotify, ApplePodcasts, Google Podcasts, und weiteren Plattformen verfügbar sein.Lothar Matthäus: "Fußball war schon immer mein Leben und außer selbst auf demRasen zu stehen, gibt es kaum etwas Schöneres als darüber zu reden. Weil dasauch mal länger dauern kann, gibt es neben meiner Rolle als Sky Experte in denLive-Übertragungen und meiner wöchentlichen Kolumne auf skysport.de ab sofortauch meinen Podcast. Ich freue mich riesig, dass wir in 'Herz der Mannschaft'künftig noch mehr Zeit für Fußball und Themen und Anekdoten abseits desTagesgeschäfts haben."An seiner Seite zu hören ist dabei Dominik Hoffmann, Host und Produzent desPodcasts. Der Fußball-Liebhaber, der mit seinem eigenen Podcast-Format"WasHeldenTun" besonderen Menschen eine Stimme gibt, wird im Gespräch mit LotharMatthäus durch jede der ca. 45-minütigen Episoden führen.In der Premieren-Ausgabe von "Herz der Mannschaft" blickt der ehemaligeWeltfußballer auf das kommende Bundesliga-Spitzenspiel zwischen dem FC Bayernund dem FC Schalke voraus, das er am Samstag als Sky Experte begleiten wird.Außerdem erinnert er sich zurück, wo zu seiner aktiven Zeit dieRückrunden-Vorbereitungen stattfanden und in welchem Bundesliga-Spiel im seineinziger Dreierpack gelang.Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/33221/4500214OTS: Sky DeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell