Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Osteoporose: Wissen ist der beste Schutz

München (ots) - Am 19. Oktober und am Welt-Osteoporose-Tag, dem20. Oktober, können sich Besucher am Paseo der Pasing Arcadenkostenlos über Risiken für Herz-Kreislauf-Erkrankungen undOsteoporose informieren und ihr persönliches Krankheitsrisikoeinschätzen lassen.Zwischen 9.30 und 18 Uhr führt geschultes Fachpersonal einen20-minütigen Gesundheitscheck durch. Dieser beinhaltet eine kurzeBefragung mit dem Fokus auf kardiovaskuläre Erkrankungen, Osteoporoseund dem allgemeinen Lebensstil des Besuchers sowie eineBlutuntersuchung, die eine Blutabnahme von wenigen Tropfen aus derFingerspitze vorsieht und eine quantitative Ultraschallmessung amUnterarmknochen. Die Teilnehmer erhalten im Anschluss individuellerstellte Unterlagen mit den Untersuchungs-ergebnissen. Auf Wunschkönnen erste Fragen zu den Ergebnissen mit medizinischem Fachpersonalbesprochen werden, für eine medizinische Diagnose oder medizinischeBeratung sollte der Teilnehmer die Ergebnisse zum Hausarzt mitnehmen.Zusätzlich können sich die Besucher mit Vertretern der"Organisation Familiäre Hypercholesterinämie CholCo e.V." und dem"Osteoporose Selbsthilfegruppen Dachverband e.V. OSD" austauschen.Auch die für die Veranstaltung mitverantwortlichen Partner wie EITHealth und weitere Gesundheitspartner stehen für Fragen zurVerfügung.Um Wartezeiten zu vermeiden, können sich Besucher unterwww.protecturlife.eu anmelden.Weitere Informationen zu beiden Volkskrankheiten finden Sie unterwww.protecturlife.eu.Einladung zur Auftaktveranstaltung am 19. Oktober ab 9.30 Uhr undanschließendem Pressegespräch mit:- Dr. Roman Stampfli, Geschäftsführer Amgen GmbH- Dr. Katharina Ladewig, Managing Director, German EIT Health GmbH- Prof. Dr. Claudia Nerdel, Prodekanin, Professur für FachdidaktikLife Sciences TUM School of Education, Technische UniversitätMünchen- Klaus Holetschek, Mitglied des Bayerischen Landtags undBürgerbeauftragter der Bayerischen Staatsregierung- Ansprechpartnern der Patientenorganisationen "OrganisationFamiliäre Hypercholesterinämie CholCo e.V." und dem "OsteoporoseSelbsthilfegruppen Dachverband e.V. OSD"Über AmgenAmgen ist ein weltweit führendes unabhängigesBiotechnologie-Unternehmen, das mit nahezu 20.000 Mitarbeitern infast 100 Ländern weltweit seit über 35 Jahren vertreten ist. InDeutschland arbeiten wir an zwei Standorten mit fast 650 Mitarbeiternjeden Tag daran, Patienten zu helfen. Weltweit profitieren jährlichMillionen von Patienten mit schweren oder seltenen Erkrankungen vonunseren Therapien. Unsere Arzneimittel werden in der Nephrologie,Kardiologie, Hämatologie, Onkologie, Knochengesundheit und beiEntzündungs-erkrankungen eingesetzt. Wir verfügen über einevielfältige Pipeline und werden bald Bio-similars mit in unserPortfolio aufnehmen. www.amgen.deÜber EIT HealthEIT Health ist eine der so genannten "Wissens- undInnovationsgemeinschaften", die vom Europäischen Innovations- undTechnologieinstitut (EIT) zum Thema aktives Altern und Gesundheiteingerichtet wurden. Ziel ist es, den EU-Bürgern größereMöglichkeiten zu geben, ein gesünderes und aktiveres Leben zu führen,indem sie große Datenmengen und neue Technologien nutzen,Innovationsbarrieren erkennen, beseitigen und auf Bildung undTalentbildung aufbauen. Ziel des EIT ist es, die drei Aspekte des"Wissensdreiecks" - Innovation, Bildung und Wirtschaft - zuintegrieren, um Lösungen für aufkommende gesellschaftlicheHerausforderungen zu finden und Produkte sowie Dienstleistungen zuentwickeln, die den Bedürfnissen der Verbraucher entsprechen. Alldies soll eine Vorreiterrolle bei der Stärkung derWettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie, der Verbesserung derLebensqualität der Europäer und der Aufrechterhaltung derGesundheitssysteme angesichts der zunehmenden Kosten chronischerAlterskrankheiten spielen. Die EIT Health Community besteht aus mehrals 140 führenden Organisationen, die Schlüsselbereiche wie Pharma,Medizintechnik, Kostenträger, Forschungseinrichtungen undUniversitäten umfassen. www.eithealth.euÜber Technische Universität München / TUM School of EducationBestens qualifizierte Dozenten und Professionals sowie Lehrkräfteund Berufsbildner sind Dreh- und Angelpunkt eines Bildungssystems,das auf die Anforderungen aktueller wirtschaftlicher undgesellschaftlicher Herausforderungen schnell reagieren kann. Die TUMSchool of Education ist die erste Fakultät für Lehrerbildung undBildungsforschung in Deutschland und setzt sich mit ihrenwissenschaftlichen Untersuchungen zum Ziel, Bedingungen fürerfolgreiches Lehren und Lernen in hochschulischen, schulischen undbetrieblichen Unterrichtssituationen zu ermitteln und innovativeKonzepte mit schulischen und außerschulischen Partnern in die Praxisumzusetzen. Eine besondere Rolle spielt in diesem Zusammenhang dieKommunikation über (Bildungs-)Wissenschaft in interdisziplinärenZusammenhängen und mit der Öffentlichkeit: eine adressatengerechteSprache erleichtert das Verständnis komplexer Zusammenhänge, schafftVerständnis für wissenschaftliche Evidenz. So freuen wir uns auch,uns in das Gemeinschafts-Projekt #ProtectUrLife am 19. und 20.Oktober in München einbringen zu können, das die Sensibilisierung derBevölkerung für kardiovaskuläre Erkrankungen und Osteoporose zumInhalt hat. Denn damit können wir dazu beitragen, dass die wichtigenBotschaften des Projekts zur Aufklärung über die schwerenVolkskrankheiten, deren Risiken und die Notwendigkeit der Vorsorgeankommen und nachhaltigen Erfolg haben. www.tum.deÜber bepatientbepatient ist eine digitale Gesundheitsplattform füreHealth-Lösungen. Das Unternehmen vereint Experten fürGesundheitsdatenbankmanagement, Entwickler, Gesundheitsexperten undExperten für digitales Marketing. bepatient verfügt über mehrereProduktlinien, die darauf abzielen, das Krankheitsbewusstsein und diePrävention zu fördern, Krankenhausaufenthalte zu unterstützen,Patienten bei der Behandlung chronischer Krankheiten zu schulen undeine aktive Zusammenarbeit zwischen Patienten und Forschung zuermöglichen. www.bepatient.comÜber CholCo e.V.Cholesterin & Co e.V. ist eine Patientenorganisation für Patientenmit Familiärer Hypercholesterinämie oder anderen schweren genetischenFettstoffwechselstörungen (CholCo e.V.). CholCo e.V. setzt auf denpersönlichen Kontakt mit Betroffenen und Mitgliedern sowie auf eineoptimale Zusammenarbeit zwischen Betroffenen, Ärzten, demGesundheitswesen, der Politik, anderen Patientenorganisationen undMeinungsbildnern. CholCo e.V. hat es sich zur Aufgabe gemacht, dieBevölkerung und Ärzte im Hinblick auf FH aufzuklären, für regenErfahrungsaustausch unter Betroffenen zu sorgen, bei der Suche nachgeeigneten Ärzten und Kliniken zu unterstützen und wertvolle Tipps imUmgang mit medizinischen Leistungsträgern weiterzugeben. CholCo e.V.arbeitet nunmehr seit über 7 Jahren kontinuierlich an der gezieltenVernetzung mit internationalen Patientenorganisationen auf dem Gebietder FH sowie mit anderen Organisationen, die die gleichen Interessenwahrnehmen, um eine bessere Aufklärung zu ermöglichen undletztendlich frühe Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu vermeiden.www.cholco.deÜber OSD e.V.Der OSD Osteoporose Selbsthilfegruppen Dachverband e.V. ist eingemeinnütziger Verein, dessen Ziel es ist, Osteoporose- Betroffenenzu helfen. Diese Hilfe reicht von der Information zum Krankheitsbildund der Vermittlung eines grundlegenden Therapie-Wissens über dieZusammenarbeit mit Krankenkassen, Medizinern, Kliniken undOrganisationen bis hin zur Hilfe zur Selbsthilfe und Unterstützungbei der Gründung von Selbsthilfegruppen. Mit rund 8000 Mitgliedernund über 250 Gruppen ist der OSD einer der bedeutendstenOsteoporose-Verbände in Deutschland. www.osd-ev.org DE-NP-145-1018-068806