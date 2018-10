Köln (ots) - Diagnose: Sehr starke Quoten! Am gestrigen Mittwoch(10.10.) feierte die Drama-Serie "The Good Doctor" erfolgreichPremiere bei VOX. Sehr gute 11,5 Prozent der 14- bis 59-Jährigen undinsgesamt 2,35 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren verfolgten die ersteFolge um 20:15 Uhr, in der der autistische Chirurg Dr. Shaun Murphy(Freddie Highmore) zu seinem ersten Arbeitstag im St. BonaventureKrankenhaus antrat. Im Anschluss daran verbuchte Folge 2 von "TheGood Doctor" sogar noch bessere Werte: Hervorragende 13,3 ProzentMarktanteil (14-59) und 2,70 Millionen Zuschauer (ab 3) schalteten um21:10 Uhr den weltweiten Serienhit ein. Auch "Take Two" erzielte mit7,3 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen einen guten Marktanteil, 1,23Millionen Zuschauer ab 3 Jahren sahen um 22 Uhr zu.Insgesamt erreichte VOX einen starken Tagesmarktanteil von 7,9Prozent bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern.Wer die ersten beiden Folgen "The Good Doctor" verpasst hat, kannsich die Episoden noch 7 Tage nach TV-Ausstrahlung bei TV NOWanschauen.Bereits nächsten Mittwoch (17.10.) können sich die Zuschauer ab20:15 Uhr auf zwei weitere Episoden von "The Good Doctor" alsFree-TV-Premiere bei VOX freuen. Wer solange nicht warten möchte,kann die gesamte Staffel als Preview bei TV NOW online abrufen.Quelle: AGF / GfK / DAP videoSCOPE / MG RTL D Forschung und Märkte/ vorläufig gewichtet / Stand: 11.10.2018Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandVOX KommunikationJanine JannesTelefon: 0221-456 74410Fotowünsche:VOX BildredaktionAnna ThomaTelefon: 0221-456 74279Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell