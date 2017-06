Hervorragende Zahlen für Micron Technology!

Weitere Suchergebnisse zu "Micron Technology":

Micron hat für das 1. Halbjahr hervorragende Zahlen präsentiert. Der Umsatz stieg um 37,1% auf 8,6 Mrd $. Nach dem erheblichen Verlustvortrag im Vorjahr wird Micron im laufenden Geschäftsjahr die Gewinnzone spielend erreichen. Die erfolgreichen Übernahmen von Elpida und Rexchip haben sich endlich positiv in der Bilanz bemerkbar gemacht. Allerdings können die jüngsten Erfolge nicht über die strukturellen Probleme hinwegtäuschen. Micron kämpft mit einer anhaltenden Schwäche im PC-Markt.

Der klassische Computermarkt ist stark rückläufig

Was zunächst als eine Art negativer Trend gesehen wurde, hat sich mittlerweile zu einem echten strukturellen Problem entwickelt. Micron fehlt es an Innovationen. Die Stückkosten werden immer teurer und die Nachfrage geringer. Die Konkurrenz ist gewaltig. Zudem planen die großen Abnehmer der Branche selbst zu produzieren, um so die hohen Einkaufskosten zu reduzieren. Damit könnten für Micron mittelfristig wichtige Aufträge wegbrechen. Einen weiteren Rückschlag musste der Konzern bereits im Zusammenhang mit der ScanDisk-Übernahme verkraften.

Zunächst war eine gemeinsame Übernahme mit dem Konkurrenten Western Digital geplant, doch diese ist dann letztlich an der Zustimmung der Kartellbehörden gescheitert. Wir würden es begrüßen, wenn Micron zukünftig stärker auf dem Markt für mobile Endgeräte mitmischen würde. Der klassische Computermarkt ist stark rückläufig. Micron zählt zwar immer noch zu den Marktführern in der Produktion von DRAM-Arbeitsspeichern, doch der Bedarf wird zusehends geringer.

