Hervorragende Ratingergebnisse für die ARAG Krankenversicherung

Düsseldorf (ots) - Beim aktuellen PKV-Unternehmensrating von"ascore Das Scoring" erzielt die ARAG Krankenversicherungs-AG erneut5,5 von 6 Sternen. Das renommierte Analysehaus "Morgen & Morgen" hatdie ARAG Krankenversicherung in ihrem aktuellen Unternehmensratingmit 4 von 5 Sternen als "sehr gut" ausgezeichnet. "Diese Ergebnissefreuen uns sehr. Sie zeigen, dass sich unsere konsequenteKundenorientierung mit attraktiven Lösungen zum Schutz vonGesundheitsrisiken und Kosten nicht nur in einer hohenKundenzufriedenheit, sondern auch in starken Unternehmenskennzahlenbemerkbar macht, unterstreicht Dr. Roland Schäfer, Vorstandsmitgliedder ARAG Krankenversicherungs-AG.Mit dem erneuten Scoring von 5,5 Sternen bei ascore liegt die ARAGKrankenversicherung auf Platz 2 im deutschen Markt. Auch mit dem sehrguten Ratingergebnis von vier Sternen bei Morgen & Morgen lässt derprivate Krankenversicherer des ARAG Konzerns zahlreiche großeWettbewerber hinter sich. Maßgeblich zum neuen Ratingergebnisbeigetragen hat hier die hervorragende Entwicklung von Kennzahlen,die für die Finanz- und Beitragsstabilität wichtig sind - wie dieRfB-Quote, die versicherungsgeschäftliche Ergebnisquote sowie dieWachstumsrate sowohl in der Krankenzusatzversicherung als auch in derKrankenvollversicherung."Dass die ARAG Krankenversicherung sehr solide und finanzstarkaufgestellt ist, zeigt sich auch in ihrer hervorragendenSolvabilitätsquote. Diese beträgt erneut über 800 Prozent - ohneÜbergangsmaßnahmen", erläutert Dr. Roland Schäfer, Vorstandsmitgliedder ARAG Krankenversicherungs-AG.