Hervorragende Geschwindigkeit, Leistung und Qualität mit der durch Milestone zertifizierten Speicherlösung von Infotrend

New Taipei City, Taiwan (ots/PRNewswire) - Infortrend (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Milestone/20180503001?re=/de/Home)®Technology, Inc. (TWSE: 2495) ist stolz, bekannt geben zu können,dass EonStor DS 1016R Gen2 (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Milestone/20180503002?re=/de/products/families/ESDS/1000) undEonStor GSe Pro 3016 (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Milestone/20180503003?re=/de/products/families/GSePro/pro3000) vonInfortrend (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Milestone/20180503001?re=/de/Home) nun für Milestone XProtect Corporate 2017 R3zertifiziert sind und Unterstützung für Live & Archive Databases aufden VMS-Überwachungssystemen XProtect® (Video Management Software)bieten.Die Speichersysteme von Infortrend (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Milestone/20180503001?re=/de/Home) bieten hybrideSpeichermöglichkeiten für Unternehmen (SSD/HDD), eine hohe Leistungzur Unterstützung von über 1.000 Kameras mit einer Auflösung von1080P, eine immense Rohkapazität von über 4PB sowie ein kabellosesDesign mit umfassendem RAID-Schutz, um die Zuverlässigkeit und eineeinfache Wartung sicherzustellen. Die Speichersysteme werden zusammenals Plattform getestet, um Videos mit dem VMS-System XProtect®aufzuzeichnen und zu archivieren. Die Ergebnisse zeigen, dass EonStorDS 1016R Gen2 (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Milestone/20180503002?re=/de/products/families/ESDS/1000) von Infortrend (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Milestone/20180503001?re=/de/Home) je nach Auflösung bis zu 540/1.080/1.440 Kameras für dieLive-Aufzeichnungsdienstleistung via SAN unterstützen kann, währendEonStor GSe Pro 3016 (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Milestone/20180503003?re=/de/products/families/GSePro/pro3000) bis zu1.000 Kameras mit einer Auflösung von 1080P fürArchivierungsdienstleistungen via NAS unterstützt."Wir freuen uns, dass Infortrend (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Milestone/20180503001?re=/de/Home) dieZertifizierungsstandards von Milestone für leistungsstarkeNVR-Lösungen erfüllt. Milestone Systems ist ein global führendesUnternehmen im Bereich von Open-Platform-IP-Videomanagement-Software.Und mit dieser Zertifizierung ist sichergestellt, dass Systeme, dieunsere Produkte mit XProtect® verwenden, erstklassigeGeschwindigkeit, Leistung und Qualität für die Aufzeichnung undArchivierung von Videos bieten", sagt Thomas Kao, Senior Director desBereichs Product Planning bei Infortrend.Klicken Sie hier (https://www.infortrend.com/UrlCounter/EN/PR/Milestone/20180503004?re=/global/solutions/security_surveillance) fürmehr Informationen über unser Sicherheits- und Überwachungslösungen,hier (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Milestone/20180503002?re=/de/products/families/ESDS/1000) für mehr Informationen überdie Serien EonStor DS 1000 Gen2 und hier (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Milestone/20180503003?re=/de/products/families/GSePro/pro3000) für die Serien EonStor GSe Pro 3000.Informationen zu Milestone SystemsMilestone Systems ist ein global führendes Unternehmen im Bereichvon Open-Platform-IP-Videomanagement-Software. Es bietetleistungsfähige Überwachung, die sich leicht verwalten lässt,zuverlässig ist und sich bereits in über 100.000 Kundensystemenweltweit bewährt hat. Milestone XProtect® wurde auf Basis eineroffenen Architektur entworfen. Dies bedeutet, dass alleXProtect-Produkte mit mehr IP-Kameras, Verschlüsselungsprogrammen unddigitalen Videorecordern kompatibel sind als jegliche andere VMS.Weitere Informationen finden Sie unter www.milestonesys.com.Informationen zu InfortrendInfortrend (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Milestone/20180503001?re=/de/Home) (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führenderAnbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen.Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer undsystemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeitund Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollstenAnforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.infortrend.com.Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken vonInfortrend Technology, Inc. Andere Marken sind Eigentum derjeweiligen Inhaber.