Hervorragende Arbeitgeber nutzen softgarden

Berlin (ots) - Ein aktuelles Ranking der attraktivsten Arbeitgeber zeigt: Die Besten nutzen auffällig oft die Feedback Solution von softgarden. Das 2017 entwickelte Tool für den professionellen Umgang mit Bewertungen ist damit an der Spitze angekommen.Aktuell hat das Portal t-online in Zusammenarbeit mit der Arbeitgeberbewertungsplattform kununu ein Ranking der acht besten Arbeitgeber mit über 10.000 Mitarbeiter:innen erstellt. Grundlage war der jeweilige Gesamtscore auf kununu. Unter den gerankten Unternehmen befinden sich drei Kunden von softgarden, die die Feedback Solution der Talent Acquisition Suite nutzen.Deutlich über BranchendurchschnittEiner der Kunden ist zum Beispiel Globus, eines der führenden Handelsunternehmen in Deutschland. Auf kununu ist die Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG über 2.200-mal bewertet worden. Während der Handel auf kununu im Branchendurchschnitt mit einem Score von 3,3 eher bescheiden abschneidet, bringt es die Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG auf 4,3 und übertrifft damit die Branche um einen vollen Punkt. 84 % der Bewertenden würden Globus als Arbeitgeber weiterempfehlen.Feedback Solution von softgardensoftgarden hat als erster Anbieter auf dem deutschsprachigen Markt 2017 mit der Feedback Solution eine Lösung zum professionellen Umgang mit Arbeitgeberbewertungen eingeführt. Mittlerweile nutzen rund 300 Unternehmen das innovative Tool.Generierung von authentischen BewertungenMit Hilfe der Feedback Solution generieren Unternehmen automatisiert aus dem Prozess heraus Feedback von Bewerber:innen (nach dem ersten Bewerbungsgespräch) und Mitarbeiter:innen (drei Monate nach Eintritt ins Unternehmen). Sie nutzen diese Bewertungen, um ihre Prozesse und Kultur zu verbessern, die eigene Auffindbarkeit als Arbeitgeber auf Google zu steigern, für die eigenen Stellenanzeigen und Karrierewebsite sowie für ihre Bewertungsseite auf kununu.Feedback-Solution Kunden im Schnitt über 4,0Der durchschnittliche branchenübergreifende kununu-Score liegt aktuell bei rund 3,4. Feedback Solution-Kunden von softgarden erreichen im Durchschnitt einen Gesamtscore von über 4.0.Über softgarden e-recruiting GmbHsoftgarden bietet Unternehmen Softwarelösungen fürs zeitgemäßes Recruiting. Damit gewinnen Arbeitgeber sämtlicher Branchen und Größen die besten Kandidat:innen. Als ganzheitlich konzipierte Talent Acquisition Suite umfasst softgarden Angebote für das Bewerbermanagement (ATS), Sourcing und Employer Branding. Dank des softgarden-Bewerbermanagements verkürzen Arbeitgeber die Dauer des Bewerbungsprozesses um mehr als die Hälfte. Mit der Karriereseite Pro gestalten Arbeitgeber im Handumdrehen eine überzeugende, auf Conversions ausgerichtete Karriereseite. Die Feedback Solution bringt entscheidende Pluspunkte für die Online-Reputation: Damit lassen sich automatisch authentische Bewertungen von Bewerber:innen sowie neuen Mitarbeiter:innen generieren und sichtbar machen. Gemeinsam mit dem 2021 akquirierten Unternehmen absence.io, ein Anbieter für interne HR-Prozesslösungen, hat softgarden über 3.500 Kunden. softgarden ist im DACH-Raum sowie in weiteren europäischen Märkten wie Polen, Spanien und Frankreich aktiv. Im Jahr 2018 investierte Investcorp Technology Partners in softgarden, um Investments in Produktentwicklung, organisches Wachstum und Internationalisierungsschritte der Firma zu beschleunigen.