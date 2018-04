Unterföhring (ots) - Vier gewinnt! Mit Benny, Shirin, Saki undChristos stehen die Finalisten von "The Biggest Loser" 2018 fest. Imzweiten Halbfinale, das am Sonntag mit sehr starken 14,7 ProzentMarktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern überzeugte, konntesich das Quartett für den Einzug ins Finale der SAT.1-Abnehmshowqualifizieren. Der Bestwert der aktuellen Staffel liegt bei 15,3Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.). Welcher Kandidat sich den Titelund die Siegprämie von 50.000 Euro sichert, entscheidet sich amSonntag, 22. April 2018, in der großen Prime-Time-Finalshow um 20:15Uhr, moderiert von Christine Theiss und Matthias Killing. DieGewinnerin oder der Gewinner tritt in die Fußstapfen vonVorjahres-Siegerin Alexandra, die ihr Startgewicht von 103,4 Kilo um53,2 Kilo reduzierte - und mit einem prozentualen Minus von 51,45Prozent einen neuen Abnahme-Rekord aufstellte.Die Finalisten im Überblick:Benny aus Bürstadt/Hessen; 26 Jahre; Startgewicht: 165 Kilo;Abnahme bis zum Finale: 57,6 Kilo (entspricht 34,91 Prozent desAusgangsgewichts)Christos aus Ketsch/Baden-Württemberg; 23 Jahre; Startgewicht:179,4 Kilo; Abnahme bis zum Finale: 57,3 Kilo (entspricht 31,94Prozent des Ausgangsgewichts)Saki aus Nürnberg/Bayern; 40 Jahre; Startgewicht: 189,6 Kilo;Abnahme bis zum Finale: 66,5 Kilo (entspricht 35,07 Prozent desAusgangsgewichts)Shirin aus Jena/Thüringen; 34 Jahre; Startgewicht: 94,6 Kilo;Abnahme bis zum Finale: 32,8 Kilo (entspricht 34,67 Prozent desAusgangsgewichts)Basis: Alle Fernsehhaushalte Deutschland (D+EU) Quelle: AGF inZusammenarbeit mit GfK / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV DeutschlandAudience Research Erstellt: 16.04.2018 (vorläufig gewichtet:15.04.2018)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 Deutschland TV GmbHKommunikation/PR Factual & SportsBarbara StefanerTel. +49 [89] 9507-1128Barbara.Stefaner@ProSiebenSat1.comwww.presse.sat1.deBildredaktion:Andrea Pernpeintner / Clarissa SchreinerTelefon +49/89/9507-1170 / -1191Andrea.Pernpeintner@ProSiebenSat1.com /Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell