Unterföhring (ots) - Farbenfroh zu Marktführer! Grandiose 18,4Prozent der 14 - 49-jährigen Zuschauer wurden am Donnerstagabend vonHeidi Klums #GNTM-Models mit einem knallbunten 80's-Walk verzaubert."Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" macht ProSieben damit zumklaren Sieger in der Prime Time. Für Zoe (18, Bad Vöslau, AT) war esder letzte Entscheidungs-Walk vor Heidi Klum, Thomas Hayo und MichaelMichalsky.Das Magazin red. erreicht im Anschluss sehr gute 13,1 ProzentMarktanteil (14-49 J.)"Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - immer donnerstags, um20:15 Uhr, auf ProSiebenAktuelle Infos rund um #GNTM finden Sie immer auf der Presseseite:http://presse.prosieben.de/GNTM2018Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertesFernsehpanel D + EU) Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope /ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 20.04.2018(vorläufig gewichtet: 19.04.2018)Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell