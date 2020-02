Herumdoktern am System / Die Grundrente kommt. Sie ist ein weiterer untauglicher Versuch der SPD, das ungeliebte schrödersche Erbe hinter sich zu lassen. Leitartikel von Heinz Gläser

Regensburg (ots) - Es liegt kein Segen auf diesem Projekt. Zuletzt grätschteÖsterreichs Kanzler Sebastian Kurz entschieden dazwischen, als er anlässlichseines Besuchs bei Angela Merkel ein glasklares Nein zu den deutschen Plänen füreine Finanztransaktionssteuer auf Aktienkäufe formulierte. Dabei willFinanzminister Olaf Scholz aus den Einnahmen zumindest teilweise dassozialdemokratische Herzensanliegen Grundrente finanzieren. Ein EU-weiterKonsens in der Frage der sogenannten "Börsensteuer" ist jedoch nicht in Sicht.Derweil ebbt in den Reihen des Koalitionspartners CSU/CSU - und in derOpposition sowieso - der Widerstand gegen die große Sozialreform nicht ab.Schützen- und Argumentationshilfe kam ausgerechnet von der DeutschenRentenversicherung, deren Experten massive organisatorische,verfassungsrechtliche und finanzielle Bedenken äußern. Der erwünschteStarttermin am 1. Januar 2021 wackelt, zumal kein Mensch vorherzusagen vermag,wie lange die große Koalition noch durchhält. Damit nicht genug der Gemengelage,forderte der neue SPD-Chef Norbert Walter-Borjans Nachbesserungen an der in derRegierung mühsam ausgehandelten Kompromisslösung. Und sogar derEx-Parteivorsitzende Sigmar Gabriel mäkelt am Genossen und BundesarbeitsministerHubertus Heil herum, wenn er sagt, dass bestimmte Aspekte der Grundrente"langjährigen Beitragszahlern der Rentenversicherung unfair vorkommen dürften".Dabei sollte es doch bei der von Heil plakativ so getauften "Respektrente" genaudarum gehen, mehr Fairness walten zu lassen. Menschen mit geringen Renten, diesich ein Leben lang abgerackert und mindestens 33 Jahre Beiträge entrichtethaben, sollen im Ruhestand mehr als die als Sozialleistung bei Bedürftigkeitgewährte Grundsicherung im Portemonnaie haben. Ein hehres Anliegen in Zeiten, indenen drohende Altersarmut als drängendes Thema in der Mitte der Gesellschaftangekommen ist. Sicherlich liegt bei dieser Frage der Teufel im Detail.Allerdings doktert das sozialdemokratische Lieblingsprojekt Grundrente abermalsan einem System herum, dessen Grundlagen erodieren. Sympathien oder garWählerstimmen dürfte die SPD ohnehin nicht ernten, jedenfalls nicht wie erhofftauf breiter Front. Unter ihrer maßgeblichen Regierungsbeteiligung waren sowohldie Anhebung des Rentenalters als auch die Absenkung des allgemeinenRentenniveaus beschlossen worden. Und ihre eindringlichen Appelle, privat fürsAlter vorzusorgen, konterkarierte die Regierung Schröder prompt, indem sieBetriebsrentnern die volle Beitragspflicht in der gesetzlichen Kranken- undPflegeversicherung aufbürdete. Insofern ist die "Respektrente" lediglich einweiterer Anlauf der SPD, das ungeliebte schrödersche Erbe hinter sich zu lassen.Unausgegoren sind die Pläne außerdem, auch wenn sie schon zur Gesetzesreifegediehen sind. Hinter der praktischen Umsetzbarkeit stehen weiterhin großeFragezeichen. Eine umfassende Einkommensprüfung, wie vorgesehen, erfordert einenenormen Datenaustausch zwischen der Rentenversicherung und den Finanzämtern, wieer bislang nicht praktiziert wurde. Ob es das Millionenheer derer, die alsGeringverdiener 45 Jahre und länger brav ihre Beiträge entrichtet haben undletztlich lediglich Rentenansprüche knapp über der Grundsicherung erworbenhaben, die "Respektrente" fair finden werden, steht dahin. Sie dürften sie eherals Zeichen mangelnden Respekts vor ihrer persönlichen Lebensleistung deuten.Die Grundrente, so sie denn wie jetzt festgezurrt am Mittwoch kommender Woche imKabinett beschlossen wird, dürfte eine der letzten Wegmarken auf dem unendlichlangen Weg zu einer echten Reform des Rentensystems in diesem Land sein. Einesolche ist überfällig, sei es durch die seit langem diskutierte Einbeziehung vonSelbstständigen und Rentnern, sei es über den Aufbau eines Staatsfonds nachnorwegischem Vorbild. Der Blick ins benachbarte Ausland lehrt, dass esAlternativen zum deutschen Rentensystem gibt. Bislang gebricht es am politischenWillen und an der Durchsetzungskraft, die Systemfrage zu stellen. Doch derrasante digitale Wandel der Berufswelt wird Antworten unausweichlich machen.Andernfalls bleibt das Thema Altersarmut ein Konjunkturprogramm für Populisten.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/62544/4514721OTS: Mittelbayerische ZeitungOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell