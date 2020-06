Hertz Global: Glauben Sie das?

Für die Aktie Hertz Global aus dem Segment "Lkw-Verkehr" wird an der heimatlichen Börse New York am 12.06.2020, 08:43 Uhr, ein Kurs von 2.06 USD geführt.

Hertz Global haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Hertz Global-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Buy"-, 3 "Hold"- und 1 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Hold". Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (18,5 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 798,06 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 2,06 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Hertz Global eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Hertz Global derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 11,48 USD, womit der Kurs der Aktie (2,06 USD) um -82,06 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 3,55 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -41,97 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Sell".

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Hertz Global wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An sechs Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Sell"-Einschätzung. Dadurch erhält Hertz Global auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Sell"-Bewertung.