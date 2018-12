Hertz Global: Was passiert jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Invesco":

In unserer neuen Analyse nehmen wir Hertz Global unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Lkw-Verkehr". Die Hertz Global-Aktie notierte am 03.12.2018 mit 18,44 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Hertz Global einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Hertz Global jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Hertz Global. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 39,53 liegt Hertz Global über dem Branchendurchschnitt (30 Prozent). Die Branche "Retail - Discretionary" weist einen Wert von 30,38 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine "Sell"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Hertz Global-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 1 "Hold"- und 2 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Hold". Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (14,67 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -20,46 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 18,44 USD), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Hertz Global eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.