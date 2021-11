Hertz-Aktie: Warum sie heute höher notiert…

Überblick

Hertz Global Holdings Inc. (NASDAQ:HTZ) wird am Montag höher gehandelt, nachdem das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar angekündigt hat.

Das Rückkaufprogramm ermöglicht fortlaufende und rentable Investitionen in das Unternehmen bei gleichzeitiger Nutzung einer moderaten Bilanzverschuldung und der Erleichterung opportunistischer Aktienrückkäufe.

Das Programm hat keine zeitliche Begrenzung. Die Ermächtigung zum Rückkauf von Aktien verpflichtet Hertz nicht zum Erwerb einer bestimmten