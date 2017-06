Hertie-Stiftung zeichnet herausragenden Neurowissenschaftler aus: Arthur Konnerth erhält Senior-Forschungsprofessur an der TU München (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) -Eine besondere Auszeichnung für langjährige Spitzenleistungen inder Hirnforschung verleiht die Gemeinnützige Hertie-Stiftung mit derSenior-Forschungsprofessur Neurowissenschaften. Prof. Dr. Dr. h.c.Arthur Konnerth, Direktor des Instituts für Neurowissenschaften ander Technischen Universität München (TUM), erhält die mit bis zueiner Million Euro dotierte Auszeichnung. Die Stiftung ehrt damit dasLebenswerk eines herausragenden Neurowissenschaftlers und seineBeiträge zur Erforschung auf dem Gebiet der Visualisierung undfunktionellen Charakterisierung einzelner Neuronen und Synapsen imSäugergehirn. Die Stiftung will ihm mit der Professur ermöglichen,die hochkarätige und Erfolg versprechende Forschung auf dem Gebietder Neurophysiologie und dabei insbesondere seine Untersuchungen zuden Grundlagen der Alzheimer'schen Erkrankung fortzusetzen und zuintensivieren.Die Preisübergabe fand am Dienstag vor rund 900 Gästen in derFrankfurter Paulskirche statt. Die Laudatio hielt Prof. Bert Sakmann,Medizin-Nobelpreisträger und langjähriger Forscherkollege von ArthurKonnerth.Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Wolfgang A. Herrmann, Präsident der TUM,hob anlässlich der Verleihung die wissenschaftlichen Leistungen desNeurologen hervor: "Die vielfach ausgezeichnete Arbeit desLeibniz-Preisträgers Arthur Konnerth hat dazu beigetragen, die TUM zueinem international sichtbaren Zentrum für neurowissenschaftlicheForschung zu machen. Jüngstes Beispiel ist der hochdotierte "BrainPrize" mit dem er 2015 für die Erfindung derZwei-Photonen-Mikroskopie ausgezeichnet wurde. Die Ergebnisse ausKonnerths Grundlagenforschung helfen, weit verbreitete und bisherunheilbare Erkrankungen besser zu verstehen.""Als Vertreter der Fakultät für Medizin freut es mich, dassProfessor Konnerth durch die Senior-Forschungsprofessur dieMöglichkeit erhält, seine Forschung bei uns in neuer Intensitätweiterzuführen", sagte Medizin-Dekan Prof. Dr. med. Peter Henningsen."Das ist auch ein Glücksfall für junge Wissenschaftlerinnen undWissenschaftler, die bei Forschungsprojekten von seiner Erfahrungprofitieren."Die Hertie-Senior-Forschungsprofessur Neurowissenschaften wurde2006 als erste Seniorprofessur in Deutschland überhaupt vergeben. DieStiftung möchte damit das Potential und die Erfahrung exzellenterälterer Wissenschaftler für die Forschung erhalten und stärken, indemsie dem Inhaber der Stiftungsprofessur ermöglicht, die abschließendenJahre seiner beruflichen Laufbahn ausschließlich der Forschung zuwidmen. Weitere Ziele bestehen darin, dem Nachwuchs frühzeitigeattraktive und international konkurrenzfähige Arbeitsplätze anbietenzu können, den Universitäten in der heutigen schwierigen Situationdie Freiheit über die inhaltliche Ausrichtung ihrer Professuren undFakultäten zu erhalten und die oft mehrjährige "Ausklangphase" vonForschungsinstitutionen vor der Pensionierung des Leiters zuverkürzen. Die Auszeichnung steht unter der Schirmherrschaft derBundesministerin für Bildung und Forschung, Prof. Dr. Johanna Wanka.Die Technische Universität München (TUM) ist mit mehr als 500Professorinnen und Professoren, rund 10.000 Mitarbeiterinnen undMitarbeitern und 40.000 Studierenden eine der forschungsstärkstenTechnischen Universitäten Europas. Ihre Schwerpunkte sind dieIngenieurwissenschaften, Naturwissenschaften, Lebenswissenschaftenund Medizin, verknüpft mit Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. DieTUM handelt als unternehmerische Universität, die Talente fördert undMehrwert für die Gesellschaft schafft. Dabei profitiert sie vonstarken Partnern in Wissenschaft und Wirtschaft. Weltweit ist sie miteinem Campus in Singapur sowie Verbindungsbüros in Brüssel, Kairo,Mumbai, Peking, San Francisco und São Paulo vertreten. An der TUMhaben Nobelpreisträger und Erfinder wie Rudolf Diesel, Carl von Lindeund Rudolf Mößbauer geforscht. 2006 und 2012 wurde sie alsExzellenzuniversität ausgezeichnet. In internationalen Rankingsgehört sie regelmäßig zu den besten Universitäten Deutschlands.Die Gemeinnützige Hertie-Stiftung ist eine der größtenweltanschaulich unabhängigen und unternehmerisch ungebundenenStiftungen in Deutschland. Sie wurde 1974 von den Erben desKaufhausinhabers Georg Karg ins Leben gerufen und engagiert sich mitihren Mitarbeitenden und ihrem Vermögen in den ArbeitsgebietenNeurowissenschaften, Gesellschaftliche Innovationen sowie Bildung.www.ghst.dePressekontakt:Gemeinnützige Hertie-Stiftung, KommunikationJulia Juckel, Tel. 069 66 07 56 - 172Kommunikation@ghst.deOriginal-Content von: Gemeinn?tzige Hertie-Stiftung, übermittelt durch news aktuell