Hertie School mit neuer Führung: Henrik Enderlein übernimmt 2018 Präsidentenamt von Helmut Anheier - Axel Baisch neuer Geschäftsführer

Berlin (ots) - Das Kuratorium der Hertie School of Governance hatin dieser Woche die Weichen für einen Wechsel an derUniversitätsspitze gestellt: Im September 2018 wird Helmut K. Anheierdas Amt des Hochschulpräsidenten nach neun Jahren an Henrik Enderleinübergeben. Mit diesem Schritt verbunden ist die Bereitschaft derGemeinnützigen Hertie-Stiftung, die Hochschule auf ihremExpansionskurs weiterhin und langfristig zu unterstützen.Henrik Enderlein ist Vizepräsident der Hertie School und Direktordes Jacques Delors Instituts - Berlin. Als Professor of PoliticalEconomy gehört er der Hochschule seit 2005 an. Der Soziologe Anheier,der zugleich eine Professur an der Universität Heidelberg innehat,hatte die Leitung der jungen Privathochschule 2009 übernommen,nachdem er zuvor 20 Jahre an Universitäten in USA und Großbritanniengelehrt und geforscht hatte.Bereits zum 1. April 2017 wird Axel Baisch neuer kaufmännischerGeschäftsführer der Hertie School. Der promovierte Jurist kommt vonder HHL Leipzig Graduate School of Management, deren Kanzler er seit2011 war. Zuvor hatte Baisch leitende Funktionen im Kulturmanagementinne, zuletzt als Geschäftsführender Direktor der Deutschen OperBerlin. Er übernimmt die Position in den kommenden zwei Monaten nebenMarina Frost. Ab dem 1. Juni 2017 wird die ehemalige Kanzlerin derUniversität Heidelberg und der Berliner Humboldt-Universität derHertie School weiterhin beratend zur Seite stehen.Der Kuratoriumsvorsitzende Frank Mattern erklärt: "Die HertieSchool of Governance hat sich unter Helmut Anheiers Führunghervorragend entwickelt. Die Erlangung des Promotionsrechts, zweineue Studiengänge, die Verdoppelung der Professorenschaft undIntensivierung der Forschung sowie die Etablierung der Hertie Schoolals Ort des internationalen wissenschaftlichen und politischenAustauschs in der Hauptstadt sind dafür nur einige Beispiele. Mit derfrühzeitigen Nachfolgeplanung haben wir die Voraussetzungen für eineFortführung dieser Erfolgsgeschichte geschaffen. Henrik Enderlein,der sich in einem internationalen Findungsprozess durchgesetzt hat,ist dafür der bestmögliche Kandidat. Er ist ein anerkannterWissenschaftler und Politikberater, hervorragend vernetzt undführungserfahren, nicht zuletzt als Gründer und Direktor desThink-Tanks Jacques Delors Institut - Berlin, einerTochterinstitution der Hertie School. Mit Axel Baisch wird ihm einäußerst kompetenter Manager zur Seite stehen, um die Zukunft derHertie School erfolgreich zu gestalten."Hier finden Sie Lebensläufe Prof. Dr. Henrik Enderlein(https://www.hertie-school.org/de/ueber-uns/profil/person/enderlein/)und Dr. Axel Baisch(https://www.hertie-school.org/de/ueber-uns/profil/person/baisch/).Porträtfotos senden wir Ihnen gern zu (pressoffice@hertie-school.org)Die Hertie School of Governance ist eine staatlich anerkannte,private Hochschule mit Sitz in Berlin. Ihr Ziel ist es, herausragendqualifizierte junge Menschen auf Führungsaufgaben im öffentlichenBereich, in der Privatwirtschaft und der Zivilgesellschaftvorzubereiten. Mit interdisziplinärer Forschung will die HertieSchool zudem die Diskussion über moderne Staatlichkeit voranbringenund den Austausch zwischen den Sektoren anregen. Die Hochschule wurdeEnde 2003 von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung gegründet und wirdseither maßgeblich von ihr getragen.