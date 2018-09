Hertie School ehrt Anne-Marie Slaughter mit Michael-Endres-Preis

Berlin (ots) - Der Dr.-Michael-Endres-Preis der Hertie School ofGovernance geht an die US-amerikanische PolitikwissenschaftlerinAnne-Marie Slaughter. Die ehemalige Chefin des Planungsstabs imUS-Außenministerium unter Hillary Clinton wird den mit 50.000 Eurodotierten Wissenschaftspreis am 8. Oktober in Berlin entgegennehmen.Die Jury unter dem Vorsitz von Bundespräsident a.D. Horst Köhlerbegründet die Wahl: "Anne-Marie Slaughter hat sich alsWissenschaftlerin herausragende Verdienste erworben. Sie war und istdabei stets dem Austausch zwischen Wissenschaft und Politikverpflichtet. In höchsten akademischen, politischen undzivilgesellschaftlichen Ämtern setzte und setzt sie sich fürgesellschaftlichen Fortschritt sowie internationale Verständigung unddas transatlantischen Verhältnis ein."Anne-Marie Slaughter ist Präsidentin des Think-Tanks New Americamit Sitz in Washington und New York. Sie ist zudem Bert G. Kerstetter'66 University Professor Emerita of Politics and InternationalAffairs an der Universität Princeton. Von 2009-11 war sie als ersteFrau Chefin des Planungsstabs des US-Außenministeriums. Zuvor leitetesie sieben Jahre lang die Woodrow Wilson School of Public andInternational Affairs. Anne-Marie Slaughter studierte InternationalRelations in Princeton und Oxford sowie Rechtswissenschaften an derHarvard Law School. Nach ihrer Promotion an der Universität Oxfordlehrte sie internationale und vergleichende Rechtswissenschaften ander Harvard Law School. Neben zahlreichen wissenschaftlichenPublikationen ist Slaughter auch publizistisch tätig, zum Beispielals Gastautorin der Financial Times. Ihr Beitrag "Why Women StillCan't Have It All", erschienen in The Atlantic im Jahr 2012,beeinflusste nachhaltig die internationale Debatte zurGleichberechtigung.Anne-Marie Slaughter wird sich im akademischen Jahr 2018/19mehrfach an der Hertie School aufhalten und unter anderem mitStudierenden an neuen Methoden zur Lösung öffentlicher Problemearbeiten. Dazu Henrik Enderlein, Präsident der Hertie School ofGovernance: "Anne-Marie Slaughter verbindet exzellente Wissenschaftmit kluger Politikberatung und hat viele auch kontroversegesellschaftliche Debatten angestoßen. Damit ist sie ein idealesVorbild für unsere Studierenden. Wir freuen uns auf den Austausch mitihr."Der Dr.-Michael-Endres-Preis geht an akademische Persönlichkeiten,die sich innerhalb des Themenspektrums der Hertie School um Forschungund Lehre sowie die erfolgreiche Vermittlung zwischen Wissenschaftund Politikgestaltung verdient gemacht haben. Der Preis ist benanntnach dem langjährigen Vorsitzenden und heutigen Ehrenvorsitzenden desKuratoriums der Hertie-Stiftung Dr. Michael Endres, der maßgeblichzur Gründung der Hertie School im Jahr 2003 und ihrer erfolgreichenEntwicklung beigetragen hat.Zum Auswahlgremium unter Vorsitz von Bundespräsident a.D. Köhlergehörten Maria Böhmer, Präsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission,Helmut K. Anheier, damaliger Präsident der Hertie School, TanjaGönner, Vorstandssprecherin der GIZ, Wolfgang Schön, Direktor amMax-Planck-Institut für Steuerrecht und Öffentliche Finanzen, sowieFrank-Jürgen Weise, Vorstandsvorsitzender der Hertie-Stiftung.Die öffentliche Preisverleihung (bit.ly/endresprize-2018) findetstatt am 8. Oktober 2018 um 18.00 Uhr an der Hertie School ofGovernance. Der Vortrag Anne-Marie Slaughters trägt den Titel"Rethinking Public Problem-Solving". Die Laudatio hält die Autorinund Journalistin Kati Marton mit anschließender Podiumsdiskussion, ander auch Thomas Bagger, Leiter Außenpolitik im Bundespräsidialamt,teilnehmen wird.Die Hertie School of Governance ist eine staatlich anerkannte,private Hochschule mit Sitz in Berlin. Ihr Ziel ist es, herausragendqualifizierte junge Menschen auf Führungsaufgaben im öffentlichenBereich, in der Privatwirtschaft und der Zivilgesellschaftvorzubereiten. Mit interdisziplinärer Forschung will die HertieSchool zudem die Diskussion über moderne Staatlichkeit voranbringenund den Austausch zwischen den Sektoren anregen. Die Hochschule wurdeEnde 2003 von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung gegründet und wirdseither maßgeblich von ihr getragen. www.hertie-school.orgPressekontakt:Regine Kreitz, Head of Communications, Tel.: 030 / 259 219 113, Fax:030 / 259 219 444, Email: pressoffice@hertie-school.orgTwitter: https://twitter.com/thehertieschoolFacebook: https://www.facebook.com/hertieschool/LinkedIn: https://www.linkedin.com/school/55258/Original-Content von: Hertie School of Governance, übermittelt durch news aktuell