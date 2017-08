Hertie School begrüßt 285 Studierende aus 50 Ländern zum neuen Studienjahr

Berlin (ots) - Corporate-Governance-Experte Theodor Baums erhältersten Dr.-Michael-Endres-Preis / Ivan Krastev hältEröffnungsvorlesungZum akademischen Jahr 2017/18 begrüßt die Hertie School ofGovernance 285 neue Studierende aus 50 Ländern. Knapp 200 von ihnenwerden innerhalb von zwei Jahren einen Master of Public Policy odereinen Master of International Affairs erwerben. 50 weitere verbringenals Austauschstudierende einen Teil ihres Studiums in Berlin, umdanach an eine der weltweit 26 Partnerhochschulen der Hertie Schoolzurückzukehren. Im berufsbegleitenden Executive-Programm nehmen 25Teilnehmer ihr Masterstudium auf, 15 neue Doktoranden streben diePromotion an der Hertie School an.Im Rahmen der feierlichen Eröffnung des Studienjahres am heutigen31. August 2017 verleiht die Hertie School erstmals denDr.-Michael-Endres-Preis. Der Preis ist benannt nach dem langjährigenVorsitzenden und heutigen Ehrenvorsitzenden des Kuratoriums derHertie-Stiftung Dr. Michael Endres, der maßgeblich zur Gründung derHertie School im Jahr 2003 und ihrer erfolgreichen Entwicklungbeigetragen hat. Ausgezeichnet werden akademische Persönlichkeiten,die sich innerhalb des Themenspektrums der Hertie School um Forschungund Lehre sowie die erfolgreiche Vermittlung zwischen Wissenschaftund Politikgestaltung verdient gemacht haben. Erster Preisträger istProf. Dr. Dres. h.c. Theodor Baums, Professor für Bürgerliches Recht,Handels- und Wirtschaftsrecht an der Goethe-Universität in Frankfurtam Main. Der Corporate-Governance-Experte Baums wird das mit demPreis verbundene Angebot wahrnehmen, sein Forschungsthema mit einerVeranstaltungsreihe an der Hertie School und einer darauf aufbauendenPublikation voranzutreiben.Die Eröffnungsvorlesung mit dem Titel "Zerbrechlichkeit undWiderstandskraft: Wie kann Europa sich vor sich selbst retten?" hältin diesem Jahr der bulgarische Politikwissenschaftler und Direktordes Centre for Liberal Strategies Ivan Krastev, einer der führendeneuropäischen Demokratieexperten.Abgerundet wird der akademische Jahresauftakt mit der feierlichenVerabschiedung des neunten Jahrgangs des Executive Master of PublicAdministration am 1. September. Die 24 Absolventen stammen aus zwölfLändern und haben im Durchschnitt zehn Jahre Berufserfahrung in deröffentlichen Verwaltung, der Privatwirtschaft oder demNon-Profit-Bereich. Die diesjährige Festrednerin ist ConstanzeStelzenmüller, Robert Bosch Senior Fellow an der renommiertenBrookings Institution in Washington D.C.Hier(https://www.hertie-school.org/en/2017-08-31-opening-lecture/) findenSie nähere Informationen zur Eröffnungsfeier mit der Preisverleihungan Theodor Baums und dem Vortrag von Ivan Krastev am 31. August 2017um 18.30 Uhr. Die Veranstaltung ist nach vorheriger Anmeldungpresseöffentlich.Die Hertie School of Governance ist eine staatlich anerkannte,private Hochschule mit Sitz in Berlin. Ihr Ziel ist es, herausragendqualifizierte junge Menschen auf Führungsaufgaben im öffentlichenBereich, in der Privatwirtschaft und der Zivilgesellschaftvorzubereiten. Mit interdisziplinärer Forschung will die HertieSchool zudem die Diskussion über moderne Staatlichkeit voranbringenund den Austausch zwischen den Sektoren anregen. Die Hochschule wurdeEnde 2003 von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung gegründet und wirdseither maßgeblich von ihr getragen. www.hertie-school.orgTwitter: https://twitter.com/thehertieschoolFacebook: https://www.facebook.com/hertieschool/LinkedIn: https://www.linkedin.com/school/55258/Pressekontakt:Regine Kreitz, Head of Communications, Tel.: 030 / 259 219 113,Fax: 030 / 259 219 444, Email: pressoffice@hertie-school.orgOriginal-Content von: Hertie School of Governance, übermittelt durch news aktuell