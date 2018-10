Hertha BSC will 40-Millionen-Anleihe platzieren

Berlin (ots) - Clubführung plant eine der größten Bond-Emissioneneines Fußball-Bundesligisten / Roadshow bei institutionellenInvestoren läuftBerlin, 12. Oktober 2018 - Fußball-Bundesligist Hertha BSC willeinen Millionenbetrag am Kapitalmarkt einsammeln. Nach Informationendes Wirtschaftsmagazins 'Capital' aus Finanzkreisen bereitet dieHertha-Geschäftsleitung die Platzierung einer strukturierten Anleihevon bis zu 40 Mio. Euro vor - vorrangig bei institutionellenInvestoren. Die Laufzeit soll fünf Jahre betragen. Bei dem geplantenAnleihevolumen handelt es sich um eines der bisher größten einesBundesligaclubs.Auf Anfrage des Magazins teilte ein Clubsprecher mit: "Wir sindals Hertha BSC in allen Bereichen aufgefordert, nach interessantenund zeitgemäßen Möglichkeiten Ausschau zu halten, um die Entwicklungdes Vereins voranzutreiben. So prüfen wir auch diverse Optionen aufdem Kapitalmarkt. Momentan wollen wir mit der Form der strukturiertenAnleihe potenzielle Investoren ansprechen und versuchen, für uns zugewinnen."Wie 'Capital' in seiner Online-Ausgabe weiter berichtet, stelltHerthas Finanz-Geschäftsführer Ingo Schiller die Emissionsplänederzeit auf einer Roadshow potenziellen Investoren vor. EinePräsentation in Berlin fand bereits statt. Für Dienstag ist einTermin in Frankfurt angesetzt, zu dem kurzfristig eingeladen wurde.Begleitet wird die Emission von der Investmentbank Equinet.Die geplante Anleihe ist der größte Finanzierungsschritt beiHertha seit dem Einstieg des US-Finanzinvestors KKR als AnteilseignerAnfang 2014. Damals hatte KKR dem Bundesligisten 61,2 Mio. Euroüberwiesen - darunter rund 18 Mio. für einen Anteil von 9,7 Prozentan der Kapitalgesellschaft, über die Hertha BSC amBundesliga-Spielbetrieb teilnimmt. Seither hatte der Club lediglichkleinere Fan-Anleihen aufgelegt und war auf der Suche nach einemzweiten Investor. Für den Fall, dass KKR bei Hertha aussteigen will,hatte der Verein mit dem Investor ein Vorkaufsrecht für den9,7-Prozent-Anteil vereinbart.Wofür das Hertha-Management den Millionenbetrag benötigt, bliebzunächst offen. Nach Informationen von 'Capital' gibt es keinenLiquiditätsbedarf für das laufende Geschäft. Auch großeSpielertransfers sind nicht geplant. Derzeit plant der Verein den Baueines eigenen Stadions, das er zu 100 Prozent privat finanzierenwill. Allerdings ist bislang noch ungeklärt, ob die Clubführung dasProjekt am gewünschten Standort im Olympiapark umsetzen kann. Aktuelllaufen noch Gespräche mit dem Land Berlin, dem das Gelände gehört.Pressekontakt:Thomas Steinmann, Redaktion 'Capital',Telefon: 030/220 74-5119E-Mail: steinmann.thomas@capital.dewww.capital.deOriginal-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell