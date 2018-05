Hertha BSC verpflichtet Javairo Dilrosun

Berlin (ots) - Ein weiterer junger Spieler mit großem Potenzialhat sich für den Hauptstadtclub entschieden: Ab dem 1. Juli 2018 wirdJavairo Dilrosun mit der Fahne auf der Brust auflaufen. Dies gabHertha BSC am Donnerstag (03.05.18) bekannt. "Wir hatten ihn schonlänger im Blick und haben die Entwicklung von Javairo intensivverfolgt. Er hat in der Ajax-Schule und bei Manchester City taktischund technisch eine hervorragende Ausbildung genossen, ist schnell undspielstark. Wir sind sehr froh, dass wir uns gegen namhafteKonkurrenz durchgesetzt haben und ihn für unseren Weg bei Hertha BSCüberzeugen konnten", kommentierte Michael Preetz die ersteNeuverpflichtung für die Saison 2018/19.Dilrosun, der surinamische Wurzeln hat, erblickte 1998 in denNiederlanden das Licht der Welt. Sein Talent stellte er alsHeranwachsender ab 2006 in der Nachwuchsakademie von Ajax Amsterdamunter Beweis. 2014 wechselte der 45-malige niederländischeJuniorennationalspieler zu Manchester City. Für die U18 und U19 der'Citizens' bestritt der Linksfuß zehn Partien, für die U23 desVereins lief der Außenbahnspieler in 29 Pflichtspielen auf.Pressekontakt:Marcus JungLeiter Kommunikation und MedienHertha BSC GmbH & Co KGaAmarcus.jung@herthabsc.de+49 (0)30 - 300928-202Jessica BorkLeiterin Media Relations/stellv. Leiterin Kommunikation und MedienHertha BSC GmbH & Co KGaAjessica.bork@herthabsc.de+49 (0)30 - 300928-203Original-Content von: HERTHA BSC GmbH & Co. KGaA , übermittelt durch news aktuell