Herta siegt bei ALAS Awards 2018

Miami (ots/PRNewswire) -Die Latin American Security Association (ALAS) hat Herta mit demPreis für das beste regionale Sicherheitsprojekt 2018 ausgezeichnet.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/619147/Herta_Logo.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/725713/Herta_2018_ALAS_Awards.jpg )Die Latin American Security Association (ALAS) richtete letzteWoche in Miami ihren ALAS Management Summit aus, bei dem die bestenSicherheitsprojekte in Lateinamerika und der Karibik im Jahr 2017anerkannt wurden. In diesem Jahr bewarben sich 49 Projekte ausmehreren Ländern Lateinamerikas und der Karibik: Argentinien,Brasilien, Guatemala, Mexiko, Kolumbien, Ekuador, Venezuela, Chile,Panama, Jamaica, Dominikanische Republik, Uruguay und Spanien.Die Jury aus sechs anerkannten Branchenkennern bewertete dieProjekte danach, wie sich zur Sicherheit von Personen, Eigentum undImmobilien in Lateinamerika und der Karibik beitragen. Herta siegtemit seinem Projekt "Videoüberwachungssystem mit Gesichtserkennung fürFußballstadien in Uruguay" in der Kategorie "BestesSicherheitsprojekt in Lateinamerika".Hertas Projekt läuft seit April 2017 und soll die Gewalt anSportveranstaltungsorten kontrollieren. Der uruguayischeFußballverband führte eine internationale Ausschreibung durch, um dasGesichtserkennungssystem für die wichtigsten Fußballstadien inUruguay auszuwählen. Das System musste die Zugangskontrolle perGesichtserkennung jedes einzelnen Stadionbesuchers sowie einenkompletten Scan der Tribüne ermöglichen.In Zusammenarbeit mit der Beratungsfirma ITC und dem uruguayischenInnenministerium wurden Feldversuche mit Dutzenden Lösungenverschiedener Hersteller durchgeführt. Die Lösung von Herta konntesich gegen alle Mitbewerber durchsetzen. Die von CDT Latamintegrierte Lösung umfasst Wavestore als VMS, Axis Kameras and HuaweiNetzwerksysteme.Alex Collado-Castells, US CTO von Herta, entwickelte ein äußerstrobustes Systemdesign, mit dem mehrere Gesichter gleichzeitig erkanntund identifiziert werden können. "Die Umgebung war für uns eineHerausforderung. Die Kameras an den Stadioneingängen mussten in derLage sein, Hintergrundbeleuchtung und extrem helles Sonnenlicht zukompensieren", erläuterte Collado-Castells. "Unsere Software konnte99 % der Personen in der Datenbank erkennen und identifizieren, ohneirgendwelche False-Positives. Wir sind sehr stolz auf die Leistungunseres Systems und unseren Beitrag zum Schutz von Personen undFamilien bei Fußballspielen.""Dieses Projekt ist das erste in einer Reihe von Projekten anFußballstadien, mit denen wir in dieser Region bereits vertraglichübereingekommen sind, und ohne Zweifel ein Referenzprojekt für ganzLateinamerika", sagte Vertriebsleiter Fernando Dominguez.Bei dem ALAS Management Summit, der am 25. und 26. Juli in Miamistattfand, hatte Herta auch die Gelegenheit, seine Erfolgsgeschichtevor dem Publikum zu präsentieren.Informationen zu HertaHerta ist weltweit führend in der Entwicklung von hochmodernenLösungen zur Gesichtserkennung. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitzin Barcelona und Niederlassungen in Madrid, London, Los Angeles,Montevideo und Singapur. Es entwickelt schnelle, genaue, robuste undkundenorientierte Lösungen für Videoüberwachung, Zugangskontrolle undMarketingzwecke. Internationale Projekte sind unter anderem sichereStädte, Flughäfen, Zug- und U-Bahnstationen, Gefängnisse, Banken,Kasinos, Sportstadien, Einkaufszentren, Militär, Polizei undforensische Anwendungen. Herta hat Partner in 50 Ländern und mehr als150 zertifizierte Integratoren weltweit. Weitere Informationenerhalten Sie unter http://www.hertasecurity.com/en.