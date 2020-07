Herta bringt neue COVID-19-Technologie für die neue Normalität auf den Markt

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Der Branchenführer für Gesichtserkennungslösungen führt neue Videoanalysen ein, um die Sicherheit in der neuen Ära nach der Pandemie zu erhöhenHerta (http://www.herta.ai/) , das in Barcelona ansässige Unternehmen für Gesichtserkennungslösungen, hat vor kurzem eine neue Reihe von Lösungen auf den Markt gebracht, die Unternehmen und Industrien bei der Anpassung an die neue Normalität helfen sollen.Die neuen Anwendungen von Herta, die von der Europäischen Kommission mit dem COVID-19 Response Seal of Excellence (https://www.hertasecurity.com/en/news/hert a-awarded-highly-competitive-covid-19-response-seal-excellence-european-commissi on) ausgezeichnet wurden, ermöglichen die Kontrolle der sozialen Distanzierung, der Dichte von Menschenansammlungen, die Maskenerkennung und die Gesichtserkennung, selbst wenn die Menschen Masken tragen.Die Technologie von Herta genießt weltweit den besten Ruf für echte und umfangreiche Sicherheitsprojekte. Mit der Erweiterung der Produktpalette will das Unternehmen seine Mission bekräftigen: die Erhöhung der Sicherheit weltweit durch die Entwicklung von benutzerfreundlichen Computer-Vision-Lösungen. Mit diesen neuen Anwendungen wird Herta Organisationen zweifellos dabei helfen, die neuen Sicherheitsvorschriften nach COVID-19 zu erfüllen und die Bedürfnisse abzudecken, die sich aus dieser neuen Normalität ergeben.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1213066/COVID_Solutions_Herta.jpgPressekontakt:Laura BlancCMOinfo@hertasecurity.com+34-936-020-888Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129025/4650221OTS: HertaOriginal-Content von: Herta, übermittelt durch news aktuell