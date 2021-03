Hersteller von vorgefertigten Elementen VVR Wood profitiert von der Partnerschaft mit Metsä Wood

Helsinki (ots/PRNewswire) - Metsä Wood sucht langfristige Partnerschaften mit lokalen Herstellern von vorgefertigten Elementen, da sich die Bauindustrie von Land zu Land unterscheidet. Tero Vesanen vom finnischen Holzelemente-Hersteller VVR Wood lobt, dass Metsä Wood seine Erfahrungen bei der gemeinsamen Entwicklung von vorgefertigten Elementen bereitstellt. Auf Kerto LVL basierende Elemente bieten viele Vorteile für die Vorfertigung: leichte Tragelemente sorgen für geringere Transportkosten und können schneller montiert werden, wodurch sich die Bauzeit verkürzt. Holzelemente ermöglichen außerdem ein umweltfreundlicheres Bauen.VVR Wood und Metsä Wood arbeiten bereits seit mehreren Jahren zusammen. Tero Vesanen, CEO von VVR Wood, findet, dass Metsä Wood ein hervorragender Partner ist."Zusammen mit Metsä Wood entwickeln wir neue Bausysteme auf der Basis von Kerto LVL-Elementen und erhalten Unterstützung bei technischen Fragen", berichtet Tero Vesanen.VVR Wood ist Finnlands größter Lieferant von mehrgeschossigen Wohnhäusern aus Holzelementen geworden. Das Unternehmen stellt Holzelemente aus Kerto LVL-Produkten (Furnierschichtholz) für Wohn- und Industriegebäude her. Zum Produktangebot gehört außerdem Kerto-Ripa, das von Metsä Wood entwickelte, verbesserte Konstruktionssystem für Dach- und Bodenelemente.Kerto LVL bietet viele Vorteile für den HolzelementbauTero Vesanen betont, dass Kerto LVL ein leichtes, aber doch robustes Material ist, das hervorragend verarbeitet werden kann. Durch das geringe Gewicht kann im Werk und auf der Baustelle schneller gebaut werden. Außerdem sind die Transportkosten geringer. Holzelemente sind außerdem eine nachhaltige Wahl, wenn es darum geht, die Kohlenstoffbilanz der Bauindustrie zu verbessern."Es ist wichtig für uns, dass wir Kerto LVL in unserem Werk auf ein kundenspezifisches Maß zuschneiden können, da wir so Produkt- und Produktionsabfälle minimieren können", fügt Tero Vesanen hinzu.Schauen Sie sich das neue Video Talking Wood an, in dem Tero Vesanen über die Zusammenarbeit zwischen VVR Wood und Metsä Wood und das Geschäft mit vorgefertigten Holzelementen spricht (https://www.metsawood.com/de/news-media/videos/Pages/Vorteile-fur-den-Holzelementbau.aspx?utm_source=pr&utm_campaign=tw_vesanen).Bilder: https://databank.metsagroup.com/l/BTpP-LDLcx9xFalls Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an:Viivi KylämäMarketing ManagerMetsä Woodtel. +358 40 820 9850viivi.kylama@metsagroup.comMetsä Woodwww.metsawood.com/deMetsä Wood ist einer der führenden europäischen Hersteller von Holzwerkstoff-Produkten. Wir sind auf drei Segmente ausgerichtet: Bau-, Industrie- und Vertriebskunden. Zu unseren Hauptprodukten gehören Kerto® LVL-Furnierschichtholz, Sperrholz und andere Holzprodukte.Metsä Wood erzielte 2019 einen Umsatz von 0,4 Milliarden Euro und beschäftigt rund 1.500 Mitarbeiter. Metsä Wood gehört zur Metsä Group.Original-Content von: Metsä Wood, übermittelt durch news aktuell