Hersteller von Fasern für textile Bodenbeläge haben die Preise angehoben, weitere Preiserhöhungen sind angekündigt

Wuppertal (ots) - Verband der Deutschen Heimtextilien-Industriee.V: Teppichboden verbessert die Aufenthaltsqualität in Innenräumen.In Büros, Hotels, Geschäften und Wohnungen sorgt Teppichboden nebeneinem edlen Ambiente mit großem Designpotenzial für die Reduzierungdes Feinstaubs, Verbesserung des Gehkomforts und eine deutlicheMinderung von Tritt- und Raumschall. Die Preise von Teppichbödenwerden vermutlich in den kommenden Monaten steigen. Grund sindbereits im Februar erfolgte Preiserhöhungen der Faser-Industrie.Die deutsche Teppichboden-Industrie verarbeitet für ihreBodenbeläge unter anderem hochwertige Polyamid-Garne. Diese stellenwichtige Eigenschaften, wie hohe Strapazierfähigkeit undLanglebigkeit, wie sie unter anderem in Hotels, Büros oder Geschäftenverlangt werden, sicher. Grundlage der Polyamid-Garne sind sogenannteStapelfasern, die von Spinnereien oder der Teppichboden-Industrieteilweise selbst zu Garnen verarbeitet werden, aus denen Teppichbodenhergestellt wird. Da die Garne einen wesentlichen Bestandteil desProduktes bilden, wirken sich Preiserhöhungen, wie sie jetzt von denFaserherstellern vorgenommen wurden, so deutlich bei derPreiskalkulation aus, dass sie die Erhöhung der Preise für dasfertige Produkt unumgänglich machen. Besonders schwer wiegt derUmstand, dass den Teppichbodenherstellern bereits eine weitereAnkündigung zu Preiserhöhung bei Polyamid-Fasern vorliegt.Der Verband der Deutschen Heimtextilien-Industrie e.V. (HEIMTEX)vertritt die Interessen von deutschen Industrieunternehmen derHeimtextilien-Branche und benachbarter Branchen. HEIMTEX bietetseinen Mitgliedern Hilfestellung u.a. in den Bereichen Wirtschafts-u. Designrecht, Arbeitssicherheit u. Energieeffizienz und stelltsomit eine breite Unterstützung im Tagesgeschäft sicher.www.heimtex.dePressekontakt:Verband der Deutschen Heimtextilien-Industrie e.V.Hans-Böckler-Str. 20542030 WuppertalMartin AuerbachTel.: 0202 / 7597-20Mail: martin.auerbach@heimtex.deOriginal-Content von: Verband der deutschen Heimtextilien-Industrie e.V., übermittelt durch news aktuell