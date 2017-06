Egelsbach (ots) -Die frühe Erkenntnis sich mit Spezialprodukten die Weltmärkte zuerschließen, bescherte dem Mittelständler delta pronatura, Herstellerder Marken Dr. Beckmann und Bullrich, eine kontinuierlicheWachstumskurve. Die Bilanz des vergangenen Jahres bringt dieEgelsbacher an ein wichtiges Ziel: Dr. Beckmann ist in alleneuropäischen Ländern präsent und die Produkte sind in 80 Ländernerhältlich. Die Entwicklung im In- und Ausland ist erfreulich, dasWachstum zieht deutlich an. "Die Erlöse stiegen 2016 um knapp 11Prozent auf 151,6 Mio. Euro." so der geschäftsführende GesellschafterHeiner Beckmann. Jetzt investiert das Unternehmen abermals in dieZukunft und baut am Stammsitz ein neues Hochregallager. Der HessischeMinisterpräsident Volker Bouffier, Ehrengast bei derGrundsteinlegung, betont: "Familienunternehmen sind das Rückgratunserer Wirtschaft. Sie sorgen seit Generationen für Arbeitsplätzeund Wohlstand in unserem Land. Daher freut es mich besonders, dassdelta pronatura mit der heutigen Grundsteinlegung und der damitverbundenen Investition von insgesamt mehr als zehn Millionen Euroein starkes Bekenntnis zum Standort Hessen ablegt." Die hessischenWurzeln seien stark und tief, gleichzeitig das Unternehmen weltoffenund international erfolgreich. "Damit zeigt es ganz klar und weithinsichtbar: Regionale Verbundenheit und Weltoffenheit, Tradition undInnovation - das passt hervorragend zusammen. Dafür steht Hessen unddafür steht delta pronatura", so der Ministerpräsident.Verbraucher vertrauen auf Spezialprodukte - die Marke Dr. Beckmannwächst um acht ProzentWenn es um Reinigung, Flecken und Sauberkeit geht, vertrauenVerbraucher dem Experten. Stärkste Marke des Unternehmens, das auchGesundheits- und Kosmetikmarken führt, blieb auch 2016 Dr. Beckmannmit seinen Wasch-, Putz- und Reinigungsmitteln und verzeichnetweltweit ein Plus von acht Prozent mit einem Wachstum von 70,5 Mio.auf 76,2 Mio. Euro. Das Inlandwachstum lag bei fünf Prozent in einemgesättigten Markt (0.6 Prozent). Zahlreiche Innovationen sichertenden Aufwärtstrend. Besonders gut entwickelten sich die Farb- undSchmutzfangtücher, Waschmaschinen Hygiene-Reiniger und Duftadditiva.Ausweitung des internationalen Geschäftes 2016 erfolgreichfortgesetzt - In China über eine Million Produkte verkauftMit einem Export-Anteil von mehr als 60 Prozent des Umsatzes istdelta pronatura eine Ausnahme auf dem deutschen Konsumgütermarkt.Schon seit den 80er Jahren zählt die Internationalisierung zu denwichtigen Zielen des Unternehmens.Den nachhaltigsten Eindruck hat auch 2016 die britischeTochtergesellschaft Acdoco hinterlassen, denn mit einem Anstieg von15 Prozent auf 26 Mio. Euro vertritt sie den stärksten Auslandsmarkt.Deutsche Qualität ist besonders in China Garant für Effizienz. Immermehr Chinesen legen Wert auf deutsche Original-Ware, weshalb Dr.Beckmann im vergangenen Jahr dort mehr als 1 Mio. Produkte verkaufenkonnte. "Durch die eigene Niederlassung in Nanjing gelingt es unsoptimal, die Marktsituation vor Ort zu analysieren und entsprechendzu handeln", schildert Beckmann. Die Gesundheitsmarke Bullrich ist2016 ebenfalls gut unterwegs mit einem Plus von sechs Prozent auf 5Mio. Euro. Auch im Lizenzgeschäft mit den Marken Bi-Oil fürHautpflege, Blistex für Lippenpflege und der Spezial-ZahnpflegemarkeBlanx White Shock gelingt delta pronatura Wachstum und verbesserteDistribution.Ausblick"Die Tatsache, dass wir auf breiter Front zugelegt haben und nichtvon Einzelerfolgen abhängig sind, steigert das Ergebnis noch einmal",bewertet der geschäftsführende Gesellschafter Heiner Beckmann dieZahlen. Auch dieses Jahr verläuft vielversprechend, so dass die Zieleehrgeizig bleiben. Beckmann weiter: "Unsere Pipeline ist gefüllt. Bisin sieben Jahren wollen wir den Umsatz verdoppeln." 2016 erhöhte sichdie Mitarbeiterzahl in Deutschland leicht auf 200 und weltweit auf350.Über delta pronaturadelta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG ist einkonzernunabhängiges mittelständisches Markenartikel-Unternehmen mitSitz in Deutschland und Tochtergesellschafen in Österreich,Frankreich, den USA, Mexiko und China sowie Joint Ventures inGroßbritannien und Polen. Die familiengeführte Firma wird in dritterund vierter Generation von den Eigentümern Gerhard Krauss, HeinerBeckmann und seit 2016 auch von dessen Sohn Nils Beckmann geleitet.delta pronatura hat sich mit der Produktion und dem Vertrieb derMarken Dr. Beckmann und Bullrich einen Namen gemacht. 