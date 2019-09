Münster (ots) -Der Hersteller WestfalenLand Fleischwaren GmbH ruft aktuell dieProdukte "Landjunker Rinderhackfleisch, 500g" mit den Verbrauchsdaten04.09.2019 und 06.09.2019 und dem Identitätskennzeichen DE NW 88888EG sowie "Landjunker SELECTION Rinderhackfleisch von der Färse, 400g"mit dem Verbrauchsdatum 07.09.2019 und dem Identitätskennzeichen DENW 88888 EG zurück.Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in den betroffenenProdukten rote Kunststofffremdkörper enthalten sind. Aufgrund dermöglichen Verletzungsgefahr beim Verzehr sollten Kunden den Rückrufunbedingt beachten und das Produkt keinesfalls konsumieren.Die betroffenen Produkte "Landjunker Rinderhackfleisch, 500g" und"Landjunker SELECTION Rinderhackfleisch von der Färse, 400g" desHerstellers WestfalenLand Fleischwaren GmbH mit den oben genanntenVerbrauchsdaten wurden bei Lidl Deutschland in allen Bundesländernmit Ausnahme von Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern undSaarland verkauft. Aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzeshat Lidl Deutschland sofort reagiert und die betroffenen Produkte ausdem Verkauf genommen. Die Produkte können in allen Lidl-Filialenzurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlicherstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.Von dem Rückruf sind ausschließlich die Produkte "LandjunkerRinderhackfleisch, 500g" und "Landjunker SELECTION Rinderhackfleischvon der Färse, 400g" des Herstellers WestfalenLand Fleischwaren GmbHbetroffen. Andere bei Lidl Deutschland verkaufte Produkte desHerstellers WestfalenLand Fleischwaren GmbH sowie Hackfleisch andererHersteller sind von dem Rückruf nicht betroffen.Der Hersteller WestfalenLand Fleischwaren GmbH entschuldigt sichbei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.Pressekontakt:Markus Schultz (Stellvertretender QM Leiter)Telefonnummer: +49(0)172/5600704Email-Adresse: Info@Westfalenland.deOriginal-Content von: Westfalenland Fleischwaren GmbH, übermittelt durch news aktuell