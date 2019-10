Rheda (ots) -Der Hersteller SB-Convenience GmbH ruft aktuell das Produkt"Landjunker Rinderhackfleisch, 500g" mit dem Verbrauchsdatum14.10.2019, der Losnummer 36862231 und dem Identitätskennzeichen DENW 20028 EG zurück. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in dembetroffenen Produkt blaue Kunststofffremdkörper enthalten sind.Aufgrund der möglichen Verletzungsgefahr beim Verzehr sollten Kundenden Rückruf unbedingt beachten und das Produkt keinesfallskonsumieren.Das betroffene Produkt "Landjunker Rinderhackfleisch, 500g" mitdem Verbrauchsdatum 14.10.2019, der Losnummer 36862231 und demIdentitätskennzeichen DE NW 20028 EG des Herstellers SB-ConvenienceGmbH wurde bei Lidl Deutschland in den BundesländernBaden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen undRheinland-Pfalz verkauft. Aus Gründen des konsequentenVerbraucherschutzes hat Lidl Deutschland sofort reagiert und dasbetroffene Produkt aus dem Verkauf genommen. Das Produkt kann inallen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wirdselbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.Von dem Rückruf ist ausschließlich das in den BundesländernBaden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen undRheinland-Pfalz verkaufte Produkt "Landjunker Rinderhackfleisch,500g" mit dem Verbrauchsdatum 14.10.2019, der Losnummer 36862231 unddem Identitätskennzeichen DE NW 20028 EG des HerstellersSB-Convenience GmbH betroffen. Andere bei Lidl Deutschland verkaufteProdukte des Herstellers SB-Convenience GmbH sowie Hackfleischanderer Hersteller sind von dem Rückruf nicht betroffen.Der Hersteller SB-Convenience GmbH entschuldigt sich bei allenBetroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell