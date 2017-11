Bogen (ots) -Der Hersteller Frischland Premium Spezialitäten GmbH & Co. KG ruftaktuell das Produkt "Landjunker Familien-Packung HähnchenbrustfiletTeilstück, 1.000 g" mit dem Verbrauchsdatum 04.12.2017 und demIdentitätskennzeichen DE NI 11101 EG (siehe ovales Symbol auf derRückseite der Verpackung) zurück. Es kann nicht ausgeschlossenwerden, dass sich auf der Oberfläche des Produktes Metallfremdkörperbefinden. Aufgrund der möglichen Verletzungsgefahr beim Verzehrsollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das betroffeneProdukt nicht verzehren.Das betroffene Produkt "Landjunker Familien-PackungHähnchenbrustfilet Teilstück, 1.000 g" mit dem Verbrauchsdatum04.12.2017 und dem Identitätskennzeichen DE NI 11101 EG (siehe ovalesSymbol auf der Rückseite der Verpackung) des Herstellers FrischlandPremium Spezialitäten GmbH & Co. KG wurde bei Lidl Deutschland in denBundesländern Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,Rheinland-Pfalz und Thüringen verkauft. Aus Gründen des konsequentenVerbraucherschutzes hat Lidl Deutschland sofort reagiert und dasbetroffene Produkt aus dem Verkauf genommen. Das von dem Rückrufbetroffene Produkt kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden.Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlagedes Kassenbons.Von dem Rückruf ist ausschließlich das in den BundesländernHessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz undThüringen verkaufte Produkt "Landjunker Familien-PackungHähnchenbrustfilet Teilstück, 1.000 g" mit dem Verbrauchsdatum04.12.2017 und dem Identitätskennzeichen DE NI 11101 EG (siehe ovalesSymbol auf der Rückseite der Verpackung) des Herstellers FrischlandPremium Spezialitäten GmbH & Co. KG betroffen. Andere Verbrauchsdatenmit dem Identitätskennzeichen DE NI 11101 EG sowie dasVerbrauchsdatum 04.12.2017 mit einem anderen Identitätskennzeichensind von dem Rückruf nicht betroffen.Der Hersteller Frischland Premium Spezialitäten GmbH & Co. KGentschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenenUnannehmlichkeiten.Pressekontakt:Frischland-Premium Spezialitäten GmbH & Co. KGc/o Engel & Zimmermann AGFrank SchroedterUnternehmensberatung für KommunikationSchloss Fußberg, Am Schlosspark 15, 82131 GautingTel.: 089/89 35 633, Fax: 089/89 39 84 29E-Mail: info@engel-zimmermann.deOriginal-Content von: Frischland Premium Spezialitäten GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell