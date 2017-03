Hershey kann solide Zahlen vorweisen!

Liebe Leser,

Hershey hat solide Jahreszahlen präsentiert. Vor allem das 4. Quartal übertraf die Erwartungen des Marktes. Bei einem Umsatz leicht über Vorjahresniveau sprang der Gewinn um gut 40% nach oben. An die Aktionäre wurden 920 Mio $ in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen ausgeschüttet, die vollständig aus dem Cashflow gezahlt wurden. Der Konzern hat die operativen Kosten deutlich gesenkt und Marktanteile im wettbewerbsintensiven Geschäft mit Süßigkeiten gewonnen.

Gewachsen ist der Konzern nur in Nordamerika

Die operative Marge verbesserte sich von 14 auf 16,2%. Zu bedenken ist jedoch, dass im Vorjahr Abschreibungen und Aufwendungen für die Neuausrichtung des Geschäftsmodells in Höhe von insgesamt 375 Mio $ anfielen. Aber auch auf bereinigter Basis hat Hershey 7% mehr verdient. Gewachsen ist der Konzern nur in Nordamerika. Die Erweiterung des Produktportfolios durch die Übernahmen von Krave Pure Foods und bankTHINS zahlt sich immer mehr aus.

Gleichzeitig sind neue Geschmacksvariationen der Kernmarken Kit Kat und Reese’s bei den Konsumenten gut angekommen. Das immer noch sehr kleine Auslandsgeschäft schrumpfte um 1,3%. Verantwortlich war in erster Linie die Nachfrageschwäche in China. Für das laufende Jahr hat das Management ein Umsatzwachstum von 2 bis 3% sowie einen Gewinn von 4,54 bis 4,65 $ pro Aktie in Aussicht gestellt.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse