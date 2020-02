Hershey: Schon gehört?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Hershey, die im Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 11.02.2020, 02:13 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 157.01 USD.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Hershey einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Hershey jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,97 Prozent und liegt damit 0,39 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel, 2,36). Die Hershey-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Hershey liegt mit einem Wert von 25,95 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 23 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Nahrungsmittel" von 33,54. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Hershey-Aktie ein Durchschnitt von 148,88 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 156,05 USD (+4,82 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (149,35 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,49 Prozent Abweichung). Die Hershey-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Hershey erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.