Hershey: Da kann man nur noch staunen

An der Börse New York notiert die Aktie Hershey am 25.10.2019, 15:03 Uhr, mit dem Kurs von 146.39 USD. Die Aktie der Hershey wird dem Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Hershey schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Nahrungsmittel auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,02 % und somit 0,33 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,35 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Hold".

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Hershey-Aktie ein Durchschnitt von 137,31 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 146,37 USD (+6,6 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 154,6 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-5,32 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Hershey ergibt, die Aktie erhält eine "Sell"-Bewertung. Hershey erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 25,95 liegt Hershey unter dem Branchendurchschnitt (23 Prozent). Die Branche "Nahrungsmittel" weist einen Wert von 33,69 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.