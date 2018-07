Hershey: Aktienanalyse vom 09.07.2018

Per 09.07.2018, 02:00 Uhr wird für die Aktie Hershey am Heimatmarkt New York der Kurs von 95,55 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

Unsere Analysten haben Hershey nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Hershey für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Hershey für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Hershey insgesamt ein "Sell"-Wert.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Staples") liegt Hershey mit einer Rendite von -11,05 Prozent mehr als 15 Prozent darunter. Die "Consumer Products"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 4,51 Prozent. Auch hier liegt Hershey mit 15,56 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Hershey beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,82 Prozent und liegt mit 0,13 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (2,69) für diese Aktie. Hershey bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.