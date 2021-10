Hershey Aktie: Sensationelle Entwicklung

Hershey weist am 27.10.2021, 16:21 Uhr einen Kurs von 181.3 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Hershey einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Hershey jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Hershey-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 5 "Buy"-, 4 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (182,75 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 0,57 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 181,71 USD), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Hershey eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Hershey aktuell 2, Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,39 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel". Hershey bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Hershey mit einem Wert von 25,95 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Nahrungsmittel" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 46,53 , womit sich ein Abstand von 44 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.